-YÜKSEKOVA'DA 6 TON KAÇAK ET ELE GEÇİRİLDİ YÜKSEKOVA (A.A) - 29.07.2010 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yasa dışı yollardan yurda getirildiği belirlenen 6 ton kaçak ete el konuldu. Bir ihbarı değerlendiren Yüksekova Belediyesi Zabıta ekipleri, Şemdinli yolu üzerinde bulunan soğuk hava deposuna baskın düzenledi. Baskında faturası bulunmayan ve yasa dışı yollardan yurda getirildiği belirlenen 6 ton et, ele geçirildi. Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Bora, depoda kötü bir manzara ile karşılaştıklarını belirterek, ''Depoda 6 ton faturasız, 2 ton da faturalı et ele geçirdik. Faturasız et imha edilecek. Faturalı et ise Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından numuneleri alınarak, Van'daki laboratuvarlara gönderilecek'' dedi. Ele geçirilen etin sahibi M.Z ile İ.D, söz konusu eti Van Tarım İl Müdürlüğünden aldıkları yetki belgesi ve raporlarla yurt dışından ithal ettiklerini, etin sağlıklı olduğunu ileri sürdü.