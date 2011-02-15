-YÜKSEKOVA YİNE KARIŞTI YÜKSEKOVA (A.A) - 15.02.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, izinsiz gösteri yapan gruba polis müdahale etti. Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümünü bahane eden bir grup, sabah saatlerinde Cengiz Topel Caddesi'nde toplandı. Kar yağışı altında yapılan basın açıklamasının ardından grup, yola barikat kurup, ateş yaktı. Çevre güvenliğini sağlayan polis, gruba dağılması yönünde uyarıda bulundu. Gruptakilerin uyarıya, taş ve molotofkokteyli ile karşılık vermesi üzerine polis, biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etti. Olaylarda 1 kişi yaralandı.