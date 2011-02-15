T24 LogoT24 Logo
Gündem

YÜKSEKOVA YİNE KARIŞTI YÜKSEKOVA (A.A)

15 Şubat 2011 15:25

-YÜKSEKOVA YİNE KARIŞTI  YÜKSEKOVA (A.A) - 15.02.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, izinsiz gösteri yapan gruba polis müdahale etti. Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümünü bahane eden bir grup, sabah saatlerinde Cengiz Topel Caddesi'nde toplandı. Kar yağışı altında yapılan basın açıklamasının ardından grup, yola barikat kurup, ateş yaktı.  Çevre güvenliğini sağlayan polis, gruba dağılması yönünde uyarıda bulundu. Gruptakilerin uyarıya, taş ve molotofkokteyli ile karşılık vermesi üzerine polis, biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etti. Olaylarda 1 kişi yaralandı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24