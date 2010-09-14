-YÜKSEKOVA YİBO'DA PATLAMA VAN (A.A) - 14.09.2010 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 75. Yıl Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) yatakhanesinin arka duvarına bırakılan ses bombasının patlaması sonucu binada hasar oluştu. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce, İpekyolu Caddesi'ndeki 75. Yıl Yatılı İlköğretim Bölge Okulu yatakhanesinin arka duvarına poşet içerisinde bırakılan ses bombası, sabah saatlerinde patladı. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada, binanın camları kırıldı ve duvarlarda çatlak oluştu. Patlamanın ardından olay yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede yoğun güvenlik önlemi alarak, inceleme başlattı.