Yüksekova savaş alanına döndü

PKK'nın elebaşı Öcalan’ın Suriye’de çıkarılışının yıldönümü bahane edilerek dün kepenklerin kapandığı Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’nde bugün de olaylar çıktı. DTP İlçe binası önünde toplanan kalabalıktan bir grup, basın açıklamasını ardından polise taş atmaya başladı. Bunun üzerine polis müdahale etti. Savaş alanına dönen ilçede polis, göstericileri gözyaşartıcı bomba ve tazikli su kullandı, havaya ateş açarak dağıtmaya çalıştı.



Öcalan’ın 9 Ekim 1998 tarihinde Suriye'den çıkarılışını protesto etmek amacıyla yapılacak basın açıklamasına katılmak üzere Cengiz Toper Caddesi'nde toplanan kalabalık, burada da slogan atarak DTP İlçe binası önüne kadar yürüdü. DTP Hakkari Milletvekili Hamit Geylani ve DTP İlçe Başkanı Nazif Ataman’ın yaptığı basın açıklamasını ardından da yaklaşık bin kişilik kalabalık slogan atarak dağılmaya başladı. Bu sırada kalabalığın arasındaki 50 kişilik bir grup, çevrede güvenlik önlemi alan polisi taşlayınca olaylar çıktı. Milletvekili Geylani ile DTP İlçe Başkanı Ataman’ın çabaları da göstericilerin polise saldırmasını engelleyemedi.



İlçe savaş alanına döndü



Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, taş atan grubu dağıtmak için tazyikli su ve gözyaşartıcı bomba kullanan polis, zaman zaman havaya ateş açtı.



Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu göstericiler eylemi sürdürürken, zırhlı araçların gelmesiyle kalabalık dağıtıldı. Ara sokaklara kaçan göstericiler zaman zaman toplanıp polisle çatışmayı sürdürdü.



Olayların çığırından çıkması üzerine esnaf yine kepenk kapatmak zorunda kaldı. Cadde ve sokaklarda polisle göstericiler arasında taşlı ve gaz bombalı çatışma sürerken, zırhlı araçlar da göztecirilerin cadde ve sokaklara kurduğu bsarıkatları açmak için saatlerce uğraştı.