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Yüksekova, Nusaybin ve Eruh'ta çok sayıda silah ve örgütsel doküman ele geçirildi

ANKARA, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde; 1 Doçka makineli tüfek, 45 Doçka makineli tüfek fişeği, 6 tüp, 250 metre kablo,

19 Eylül 2017 18:27

ANKARA, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Hakkari\'nin Yüksekova İlçesi\'nde, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde; 1 Doçka makineli tüfek, 45 Doçka makineli tüfek fişeği, 6 tüp, 250 metre kablo, 15 elektrikli fünye, 1 bilgisayar ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. 
TSK\'dan 18 Eylül günü meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin yapılan açıklamaya göre, Mardin\'in Nusaybin İlçesi\'nde devam eden operasyonda, 3 av tüfeği, 1 çift mekap ayakkabı, 1 sırt çantası, çok sayıda muhtelif malzeme ve gıda maddesi ele geçirildi. 
Siirt\'in Eruh İlçesi\'nde devam eden operasyonda ise 3 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Biksi makineli tüfek, 1 RPG-7 roketatar, 2 tabanca, 35 el bombası, 7 RPG-7 roketatar mühimmatı, 25 uçaksavar fişeği, 6 telsiz, 2 gece görüş dürbünü, 1 silah dürbünü, 1 termal kamera, 1 güneş paneli, 1 mesafe ölçer, 3 muhtelif kamera, 100 metre kablo, çok sayıda el yapımı patlayıcı düzeneği ve örgütsel doküman ele geçirildi. 

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