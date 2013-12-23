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Yüksekova karıştı, polis gruba müdahale etti

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde geçen 6- 7 Aralık'ta çıkan olaylarda 3 kişinin ölmesini protesto için toplanan grup polisle çatıştı

23 Aralık 2013 17:27

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde geçen 6- 7 Aralık'ta çıkan olaylarda 3 kişinin ölmesini protesto için toplanan grup polisle çatıştı. Çıkan olayların ardından esnaf kepenk kapattı. 30 kişilik grup, yola barikat kurup slogan atınca polis müdahale etti.

Cengiz Topel Caddesi üzerinde bir araya gelen 30 kişilik grup, yola barikat kurup slogan atınca polis müdahale etti. Polisin gaz bombası ve tazyikli suyla yaptığı müdahaleye, göstericiler havai fişek, taş ve molotofkokteyli atarak karşılık verdi. Çıkan olayların ardından ilçede polis geniş güvenlik önlemi alırken, esnaf da kepenk kapattı.

Ara sokaklara dağılan göstericilerle polis arasındaki kovalamaca sürüyor.

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