Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli'de operasyon; belediye eş başkanları gözaltına alındı

Hakkari'nin Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli ilçelerinin belediye eş başkanları gözaltına alındı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yüksekova Belediye Başkan Vekili DBP’li Adile Kozay, sabah evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Evinde arama yapılan Kozay, Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, belediyede de arama başlatıldı. Kozay, 15 Ekim 2015'te Belediye Başkanı Ruken Yetişkin'in "terör soruşturması" kapsamında görevden uzaklaştırılmasının ardından vekaleten belediye başkanlığına seçilmişti.

Çukurca ilçesinde düzenlenen operasyonda, aralarında DBP'li Belediye Başkanı Servet Tunç ve Başkan Yardımcısı Hilal Duman'ın da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Çukurca Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki bazı adreslere eş zamanlı terör operasyonu düzenlendi. Operasyonda DBP'li Belediye Başkanı Tunç, Başkan Yardımcısı Duman, Hıdır D, Mehmet K, Cumhur E, Ferhem A, Osman K, Kazım T. ve Remzi K. gözaltına alındı. Polis ekipleri belediye binasında arama yaptı.

Aynı soruşturma kapsamında Şemdinli ilçesinde DBP'li Belediye Başkanı Seferi Yılmaz da, sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Diğer Eş Başkan Nahide Yıldız ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. Buradaki belediye binasında da arama yapıldı.