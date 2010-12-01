-''YÜKSEKÖĞRETİM'' MASAYA YATIRILACAK ANKARA (A.A) - 01.12.2010 - YÖK, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün himayesinde, 27-29 Mayıs 2011 tarihleri arasında ''Yeni Yönelişler ve Sorunlar'' konulu uluslararası yükseköğretim kongresi düzenlendi. YÖK'ün ev sahipliğinde İstanbul'da Swissotel'de yapılacak kongreyle, ''Türkiye ve dünyada yükseköğretim ile ilgili yöneliş ve öngörülerin tartışılacağı bilimsel bir forum oluşturulması'' hedefleniyor. Yükseköğretim ile ilgili temel sorunların tartışılması ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığı kongre sonucunda, ''Türk yükseköğretimi ile ilgili uygulanabilir, inovatif ve stratejik yaklaşımların ortaya konulması'' planlanıyor. Kongrede konu başlıkları ''Yükseköğretim Felsefesi: Tarihsel Süreç İçerisinde Yükseköğretimin Geçirdiği Evreler, Günümüzde Yükseköğretim, Gelecek Yükseköğretim Paradigması; Küreselleşme ve Uluslararasılaşma: Mega Üniversite, Cazibe Odaklılık, Mobilite, Değişim Programları, Bologna Süreci; Girişimci Eğitim, İnovasyon ve Ar-Ge Stratejileri: İnovasyon, Ar-Ge Stratejileri, Girişimcilik, Yükseköğretim Araştırmaları, Yükseköğretimde Bilgi Yönetimi; Yükseköğretimde Kalite Güvence Sistemi: Kalite Güvence Uygulamaları, Akreditasyon, Mesleki ve Yapısal Yeterlilikler, Yetkinlikler, Üniversitelerin Sıralanması; Yükseköğretim Finansmanı: Finansman Modelleri, Maliyet Hesapları, Özel Üniversite Uygulamaları; Üniversite, Toplum, Endüstri ve İş Dünyası İlişkileri: Üniversite-Sanayi İşbirliği Modelleri, Toplum Üzerindeki Etkiler, Teknokentler, Yaşam Boyu Öğrenim, Teknoloji Transfer Ofisleri, Sosyal Sorumluluk Projeleri; Üniversitelerin Yapılandırılması: Uzaktan Öğrenim, Yaşam Boyu Öğrenim, Anabilim Dalları ve İçerikleri, Modüler Eğitim, İnovatif Üniversite, Bilim Adamı Yetiştirme, Atama Yükseltme Kriterleri; OrtaÖğretimden Yükseköğretime Geçiş: Seçme ve Yerleştirme, Orta Öğretimin Yükseköğretime Etkileri; Vakıf ve Özel Üniversiteler: Temel Sorunlar ve Yönelişler; Yükseköğretim ve Öğrenci: Öğrenci Konseyleri, Temel Beklentiler, Öğrenci Merkezli Eğitim, Sosyal Konseyler, Öğrenci Kulüpleri, Öğrenci Temsil Yetenekleri, Kampüs Yaşamı'' olarak belirlendi. Kongrenin organizasyonunu yapan YÖK üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay, Cumhurbaşkanı Gül'ün kongrenin açılışında bir konuşma yapacağını söyledi. Kongreye alanında isim yapmış 14 uzmanın katılacağını ifade eden Durmuş, ayrıca dünyanın her yerinden araştırmacıların bildiri yollayacaklarını, toplantıya katılacak akademisyenlerin de görüşlerini bildiri şeklinde sunabileceklerini belirtti. Kongrede aynı anda 7-8 oturum yapılacağını ve böyle bir organizasyon için İstanbul'da imkan bulunduğunu söyleyen Günay, Avrupa Kültür Başkenti İstanbul'un tarihi ve turistik özellikleri açısından da organizasyon için uygun olduğuna karar verildiğini söyledi.