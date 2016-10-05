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BBC Türkçe

Yüksekdağ ve Ayhan hakkında mahkemeye zorla getirme kararı

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ ile Şanlıurfa milletvekili İbrahim Ayhan hakkında mahkemeye zorla getirme kararı verdi

05 Ekim 2016 20:28

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, bugün Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile Urfa milletvekili İbrahim Ayhan hakkında mahkemeye zorla getirme kararı verdi.

Yüksekdağ hakkında 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. "Terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla açılan davanın bugün ilk duruşmasıydı.

Davaya gerekçe olarak, Yüksekdağ'ın, "Sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz" şeklindeki sözleri gösterilmişti.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi bugün ayrı bir davada "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan HDP milletvekili İbrahim Ayhan için de mahkemeye zorla getirilerek ifadesinin alınmasına karar verdi.

HDP milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının TBMM kararıyla kaldırılmasından sonra, geçen ay da Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi KCK ana davasında yargılanan 8 milletvekili hakkında zorla getirme kararı almıştı.

Bu milletvekilleri; Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir, Çağlar Demirel, Selma Irmak, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Alican Önlü ve Nadir Yıldırım'dı.

HDP yönetimi, yasama dokunulmazlığının kaldırılması sonrası, bu durumu hukuki değil siyasi bir adım olarak nitelendirmişti.

Parti, dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekillerinin ifade vermeye gitmeyeceğini açıklamıştı.

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