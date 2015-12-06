HDP'li Yüksekdağ: Ağabeylerim çelik yelek giy diyor

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, yaşadığı saldırılar sebebiyle ailesinden çok sık uyarı aldığını söylerken “Çelik yelek giy falan diyorlar” dedi. Yüksekdağ, AKP’ye yakınlığı ile bilinen haber sitelerinde ‘malı mülkü kocasının üstüne’ haberileri için Onun da malı mülkü yok, borcu var. Ajansın borçlarını yayınla sende dedim” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’ten Ayşe Yıldırım’a konuşan Yüksekdağ’ın söyleşisinden kısımlar şöyle:

Basın danışmanınız Ece Şimşek’in gözaltına alınmasına ne diyorsunuz?

Önceki günden bu yana merkezinde Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’nun (SGDF) durduğu bir gözaltı furyası yaşanıyor. Değişik kentlerden 18 sosyalist genç gözaltına alındı. Bunların çok önemli bir kısmı Suruç katliamından yaralı kurtulan SGDF üye ve yöneticileri. Gözaltına alınanlar arasında 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde partimizden aday olan arkadaşlarımız var. Yine basın danışmanım Ece Şimşek de gözaltında. Öyle görünüyor ki Suruç’ta katledemediklerini tutuklama yoluyla susturmak istiyorlar. IŞİD’liler ise dışarıda yeni katliam planları yapıyor.

Suruç katliamı 20 Temmuz’da yaşandı. Aradan geçen 5 aylık süreçte etkin bir soruşturma yürütülmedi. Katliamı yapan IŞİD’e karşı etkili operasyonlar yapılmadı. Göstermelik bir kaç operasyonda gözaltına alınanlar da çoğunlukla serbest bırakıldı. Bu yapılmadığı içindir ki 10 Ekim’de de Ankara katliamı yaşandı. Ankara katliamı için de etkin bir soruşturma yürütüldüğü söylenemez. Dosyalara hızla konulan gizlilik kararları soruşturmanın güvenliğini sağlamak için değil, adeta gerçek faillerin ve sorumluların üstünü örtmek için alınıyor. Oysa aynı yargı ve emniyet mekanizması söz konusu iktidara muhalif olanlar, ilericiler, sosyalistler olduğunda hızla harekete geçip tutuklama terörü estiriyor. Suruç katliamını yapan IŞİD’liler dışarıda, katliama uğrayan, yaralı kurtulan ve katliamlara karşı demokratik eylem hakkını kullananlar içeride. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bu tutumun ne siyasette, ne evrensel hukuk normlarında ne de vicdanda yeri yoktur. Yine de umudumuz güçlü. Bu kötülük ve karanlık iyilerin direnişiyle atlatılacaktır.

Benim de eşimin de malı mülkü yok

"Mal varlığım yok bizimkiler de boş göndermişler. AKP haber sitelerinden biri haber yapmış, 'malı mülkü kocasının üstüne' diye başlık atmış. Eşim görmüş aradı. Etkin Haber ajansında çalışıyor. Onun da malı mülkü yok, borcu var. Ajansın borçlarını yayınla sende dedim. Zaman zaman eşimi, ailemi hedef alıyorlar"

Ağbeylerim çelik yelek giy diyorlar

"Saldırılar nedeniyle ağabeylerim çok sık uyarıyor. Çelik yelek giy falan diyorlar. Zaten eşim bu işin içerisinde, siyasal mücadeleden gelmiş olduğu için biraz daha antrenmanlı."

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