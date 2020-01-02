Yüksek yargıda seçim yılı: Yargıtay, Danıştay ve YSK başkanları değişecek

Yeni yılda Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) önemli değişiklikler yaşanacak. Mart ayında yaş haddinden emekli olacak Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün yerine yeni isimler seçilecek. Emekliliğe ayrılacak Anayasa Mahkemesi üyesi Recep Kömürcü ile görev süresi bitecek YSK Başkanı Sadi Güven ve 5 üyenin yerine de seçim yapılacak.

Yeni Şafak'tan Osman Özgan'ın haberine göre ilk seçim YSK üyelikleri için olacak. YSK'da, altısı Yargıtay, beşi Danıştay'dan olmak üzere 11 üye bulunuyor. Söz konusu üyelerden, Yargıtay kökenli Başkan Sadi Güven, Faruk Kaymak ve Refik Eğri ile Danıştay kökenli Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday'ın görev süreleri 23 Ocak'ta doluyor. Bu durumda, YSK için Yargıtay'dan ve Danıştay'dan 3'er üye belirlenecek.