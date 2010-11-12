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YÜKSEK YARGIDA DİNLEME SORUŞTURMASI ANKARA (A.A) 

12 Kasım 2010 20:07

-YÜKSEK YARGIDA DİNLEME SORUŞTURMASI ANKARA (A.A) - 12.11.2010 - Sincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Yargıtay ve Danıştayın telefonlarının dinlenildiği iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada verdiği takipsizlik kararına yaptığı itirazı reddetti. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığından (TİB) yapılan açıklamaya göre, Yargıtay ve Danıştay santrallerinin dinlenildiği iddiasıyla yaklaşık 1,5 yıldır Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturmanın, geçen Eylül ayı içerisinde sonuçlandırıldığı ve TİB Başkanı ile diğer görevliler hakkında ''kovuşturmaya yer olmadığına'' karar verildiği anımsatıldı. Karara, Eminağaoğlu tarafından itiraz edilmesi üzerine dosyanın Sincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına gönderildiği kaydedilen açıklamada, Sincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığınca dosyanın incelenmesi sonucu, Eminağaoğlu'nun itirazının reddedildiği, böylece Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ''takipsizlik'' kararının onandığı ve kesinleştiği kaydedildi. Açıklamada, TİB Başkanı Fethi Şimşek'in, bu konuda yaptığı değerlendirmede, ''TİB'e yönelik iddialarla ilgili olarak yaklaşık iki üç yıldır TİB hakkında soruşturmalar yapıldığını, dinlemelerle ilgili olarak yapılan soruşturmalar sonunda 'takipsizlik' kararları düzenlendiğini, TİB'de yapılan işlemlerin hukuka uygunluğunun bir kez daha bu şekilde tescil edildiğini'' ifade ederek, ''Türkiye'de artık dinleme işlemlerinin hukuk temeline oturduğunu, usulüne uygun olarak verilmiş hakim kararı bulunmadıkça TİB üzerinden dinleme yapılmasının mümkün olmadığını'' dediği aktarıldı.

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