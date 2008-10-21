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Sağlık

Yüksek topuk sevene botoks dopingi!

Kasları rahatlatarak çizgi ve kırışıklık oluşturmalarını engelleyen ve özellikli yüz bölgesi için yaygın olarak kullanılan botoks, ‘ayak dolgusu’ olarak da kul

21 Ekim 2008 03:00

Kasları rahatlatarak çizgi ve kırışıklık oluşturmalarını engelleyen ve özellikli yüz bölgesi için yaygın olarak kullanılan botoks, ‘ayak dolgusu’ olarak da kullanılmaya başlandı.

Yüksek topuk vücut dengesini bozuyor

Radikal gazetesinde yayımlanan bir haberde, Merseyside’deki Birkdale Kliniği’nde yapılan araştırmaya göre, topuklu ayakkabı giyen kırk yaşın üstündeki kadınlarda sıkça rastlanılan burkulma, incinme ve deformasyon gibi rahatsızlıkların artık botoks sayesinde tedavi edilebildiği belirtiliyor.

Klinikteki araştırmaları yürüten Marie Jenkins, uygulamanın zaman içinde göğüs büyütme ya da yüz gerdirme operasyonları kadar popüler olacağını iddia ediyor. Londra’da yapılan bir ankete göre, Liverpool ve Manchester’da yaşayan kadınların yarısından fazlası günlerinin büyük bir kısmını yüksek topuklar üzerinde geçiriyor. Her sene, yüksek topukların zarar verdiği ayakları sağlığına kavuşturma amacıyla yapılan ameliyatlara toplam 29 milyon dolar (yaklaşık 43 milyon YTL) harcanıyor. Moda endüstrisinin giderek daha yüksek topuklu ayakkabıları piyasaya sürmesi, ayaklarından rahatsızlık çeken kadınların sayısını da artırıyor.

Marie Jenkins’e göre, doktorların uyarılarına rağmen yüksek topuklu ayakkabıları giymekte ısrarlı olan kadınlar, ameliyattan çok daha zahmetsiz olan botoks tedavisi sayesinde rahat bir nefes alabilecek.

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