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Sağlık

Yüksek tansiyonla bağlantılı gen bulundu

ABD'nin Maryland Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, yüksek tansiyonla bağlantılı bir gen bulundu.

30 Aralık 2008 02:00

ABD'nin Maryland Üniversitesi'nden Dr. Yen-Pei Christy Chang, "STK39" adı verilen genin, vücuttaki sodyum miktarını ayarlayarak böbreğin işleyişinde rol oynayan bir protein ürettiğini belirtti. 

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Yüksek tansiyonun çok karmaşık bir hastalık olduğunu, hastalığa birçok kalıtsal ve çevresel etken ile yaşam tarzının neden olabildiğini vurgulayan bilim insanı, bu nedenle bu alandaki çalışmaların devam etmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Genin bulunmasının yüksek tansiyon tedavisinde daha etkili yolların bulunmasının önünü açtığına da işaret edildi.

"STK39"un bulmacanın sadece önemli bir parçası olduğunu açıklayan Dr. Chang, bu genin farklı varyasyonuna (değişimine) sahip kişilerin, diüretiklere (yüksek tansiyon tedavisine yardımcı olmak amacıyla idrar atılımını kolaylaştıran ve fazlalaştıran ilaçlar) ya da tuz tüketimini azaltarak yaşam tarzında yapılan değişiklilere nasıl cevap vereceklerini belirlemek istediklerini kaydetti.

Bilim insanı, bu tür bilgilerin yüksek tansiyon hastalarının tansiyonunu kontrol altında tutmak için daha etkili yollar bulunmasına yardımcı olabileceğini ifade etti.

Araştırma, Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi'nin (PNAS) dergisinde yayımlandı.

(AA)

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