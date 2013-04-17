Yüksek tansiyona karşı kırmızı pancar suyu

İngiltere'deki Barts ve Londra Tıp Fakültesi'nden bilim adamlarının yaptığı araştırma, günde bir bardak pancar suyu (250 ml) içenlerin yüksek tansiyonunun normal seviyeye indiğini gösterdi.

Kırmızı pancar suyunun etkisinin en fazla içildikten 3-6 saat sonra görüldüğü belirtildi.

Araştırmacılar, pancarda bulunan nitratın kan damarlarını genişlettiğini ve böylece tansiyonu düşürebildiğini vurguladı.

Bilim adamları, pancar suyunun idrarın pembeleşmesine yol açabileceğine de dikkati çekti.

"Hypertension" dergisinde yayımlanan çalışmaya imza atan bilim adamları, pancar suyunun uzun vadedeki etkisinin daha geniş çaplı araştırılması gerektiğini de kaydetti.