Yüksek tansiyon kış aylarında tırmanıyor

Yüksek tansiyonun mevsimsel değişimlerden etkilendiği zaten biliniyordu ancak Fransa'da yapılan bu yeni araştırma yaşlılar için durumun ciddiyetini ortaya koydu. Elde edilen bulgulara göre, yazın yüzde 23.8 olan yüksek tansiyon oranı kış aylarında yüzde 33.4'e çıkıyor. Artış hem küçük hem de büyük tansiyonda meydana geliyor.WebMD'de yer alan bilgilere göre, hava derecesi ve tansiyon arasındaki bağın sebebi henüz bilinmiyor. Uzmanlar, soğuk havanın sinir sistemine etki ederek kalp hızını artırmak ve damarların bu duruma tepki verme derecesini azaltmak suretiyle tansiyonu artıran "kateşolamin" hormonun salgılanmasına sebep olabileceğini düşünüyor. Soğuktan en çok etkilenen risk grubunun seksen ve üzerindekiler olduğu açıklandı.