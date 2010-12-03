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Politika

'Yüksek Sivil Şûra' için çalışmalar başladı

Başbakanlığın hazırladığı Yüksek Askeri Şûra'nın (YAŞ) yapısını değiştirecek tasarı çalışmalarına başlandı.

03 Aralık 2010 02:00

T24-Başbakanlığın hazırladığı Yüksek Askeri Şûra'nın (YAŞ) yapısını değiştirecek tasarı çalışmalarına başlandı. Taslakta yer alan en kritik maddeler, YAŞ’ın alacağı kararların ‘tavsiye’ niteliğinde olması ve Şûra üyesi sivil ve askerlerin sayısının eşitlenmesi. 


Hükümet, Ağustos ayında, generallerin atama ve terfilerinde Genelkurmay Başkanlığı ile yaşanan görüş ayrılıklarının ardından Yüksek Askeri Şûra’nın (YAŞ) yapısını değiştirmek için harekete geçti. Başbakanlık’ta hazırlanan kanun tasarısı taslağına göre, Şûra’nın yapısı önemli ölçüde değişecek. Kuvvet komutanları dışındaki üyeler toplantıya katılamayacak ve sivil kanattan Başbakan ve Milli Savunma Bakanı’nın yanı sıra iki başbakan yardımcısı ve İçişleri Bakanı yeni üyeler olarak yerini alacak. Bülent Aydemir'in HaberTurk'te yayımlanan haberine göre, böylelikle Şûra’nın sivil ve asker üyelerinin sayıları eşitlenecek. Mevcut yapıda 15 orgeneral ve Başbakan ile Milli Savunma Bakanı YAŞ’a katılıyor. Taslakta, YAŞ toplantılarının gündemi Başbakanlık ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından birlikte belirlenecek. Başbakan’ın katılmadığı hallerde YAŞ’a, başbakan yardımcılarının protokolde daha önde geleni başkanlık edecek. Mevcut düzenlemede Başbakan’ın olmadığı zaman başkanlık görevini Genelkurmay Başkanı üstleniyor.


Erdoğan karar verecek



Taslağın en kritik maddesi ise YAŞ’ta alınan kararların niteliğine ilişkin. Taslak, YAŞ’ın da Milli Güvenlik Kurulu gibi istişari bir organ haline gelmesini öneriyor. Taslak bu haliyle kalırsa YAŞ’taki terfi ve ihraçlar “tavsiye” niteliğinde olacak, hangilerinin uygulanacağı kararname ile hükümet tarafından belirlenecek. Bu maddenin tasarı haline getirilirken taslakta kalıp kalmayacağına da Başbakan Erdoğan karar verecek. Milli Güvenlik Kurulu’nun yapısı ve alınan kararların “tavsiye” niteliğinde olacağına ilişkin Anayasa değişikliği 2001 yılında hayata geçirilmişti.


5 sivil 5 asker



Yürürlükteki yasaya göre YAŞ toplantılarında terfi kararları oy çokluğu ile alınıyor ve her üyenin oyu eşit sayılıyor. Başbakan ve Savunma Bakanı karşı görüşte olsa da bir subay hakkında “terfiye uygundur” ya da “ihraç” kararı çıkabiliyor. Hükümetin atmayı düşündüğü adımlar yasalaşırsa Şura’da 5 sivil, 5 de asker üye olacak.

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