Yüksek sesle televizyon seyreden komşusunu öldürdü!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 1620/15 Sokak'ta ikamet eden Mehmet Gürdağ (55) ile aynı sokakta yaşayan H.K. arasında televizyon sesinin yüksek olmasından dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki komşu sokakta kavga etmeye başladı. Bu sırada televizyon sesinin yüksek olduğunu iddia eden H.K, Gürdağ'ı bıçakladı. 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Gürdağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve servis şoförlüğü yaptığı öğrenilen Gürdağ ile H.K'nin daha önce de farklı nedenlerle tartıştığı öğrenildi.

H.K, polis ekiplerince gözaltına alındı, soruşturma sürdürülüyor.