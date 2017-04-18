T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yüksek Seçim Kurulu'nda itiraz kuyruğu

Çağlayan Adliyesi'ndeki kurullara giden vatandaşlar kuyruk oluşturdu

18 Nisan 2017 17:17

Ankara ve İstanbul'da mühürsüz oy pusulası ve zarfların geçersiz sayılması için dilekçe vermeye gelen vatandaşlar Yüksek Seçin Kurulu önünde kuyruk oluşturdu.

Yeniçağ'ın haberine göre, İstanbul'da Kadıköy'de ve Çağlayan Adliyesi'ndeki kurullara giden vatandaşlar kuyruk oluşturdu. 16 Nisan'da gerçekleştirilen anayasa değişikliğine ilişkin referandumda çıkan sonuca itiraz eden vatandaşlar, bugün İstanbul İl Seçim Kurulu'na, Kadıköy'de bulunan  itiraz dilekçesi vermeye gitti. 

Ankara'da da YSK önünde kuyruk oluştu

Evrensel'de yer alan habere göre de, Ankara’da çeşitli kurumların yaptığı mühürsüz pusula ve zarfların iptali için YSK’ye başvuru çağrısı karşılık buldu. Öğle saatlerinde bu çağrıya uyarak dilekçeleriyle YSK önüne gelenler “öğle arası olduğu” gerekçesiyle içeri alınmadı. Kısa süreli tartışmanın ardından dilekçeler alınmaya başladı. Dilekçe için gelen vatandaşlar YSK önünde kuyruk oluşturdu. 

Öte yandan Vatan Partisi de referandumun iptal edilmesi için başvuruda bulundu.

ETİKETLER

itirazYSK16 Nisanreferandum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24