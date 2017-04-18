Yüksek Seçim Kurulu'nda itiraz kuyruğu

Ankara ve İstanbul'da mühürsüz oy pusulası ve zarfların geçersiz sayılması için dilekçe vermeye gelen vatandaşlar Yüksek Seçin Kurulu önünde kuyruk oluşturdu.

Yeniçağ'ın haberine göre, İstanbul'da Kadıköy'de ve Çağlayan Adliyesi'ndeki kurullara giden vatandaşlar kuyruk oluşturdu. 16 Nisan'da gerçekleştirilen anayasa değişikliğine ilişkin referandumda çıkan sonuca itiraz eden vatandaşlar, bugün İstanbul İl Seçim Kurulu'na, Kadıköy'de bulunan itiraz dilekçesi vermeye gitti.

Ankara'da da YSK önünde kuyruk oluştu

Evrensel'de yer alan habere göre de, Ankara’da çeşitli kurumların yaptığı mühürsüz pusula ve zarfların iptali için YSK’ye başvuru çağrısı karşılık buldu. Öğle saatlerinde bu çağrıya uyarak dilekçeleriyle YSK önüne gelenler “öğle arası olduğu” gerekçesiyle içeri alınmadı. Kısa süreli tartışmanın ardından dilekçeler alınmaya başladı. Dilekçe için gelen vatandaşlar YSK önünde kuyruk oluşturdu.

Öte yandan Vatan Partisi de referandumun iptal edilmesi için başvuruda bulundu.