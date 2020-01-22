Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek isimler

T24 Ankara

11 üyeli Yüksek Seçim Kurulu, Başkan Sadi Güven, üyeler Faruk Kaymak, Refik Eğri, Zeki Yiğit, İlhan

Hanağası ve Nakiddin Buğday’ın görev sürelerinin dolmasıyla yenilendi. Bu isimlerin yerine gelecek 5

isim, Yargıtay ve Danıştay’daki seçimlerle belirlendi. Kalan bir üye ise Yargıtay’da yarın yapılacak

seçimle belirlenecek. Yeni üyelerin 2012 ve sonrasında Yargıtay ve Danıştay’a seçilen isimler olması

dikkati çekti. Bu isimlerden ikisi 2018’de Danıştay üyesi oldu.

YSK’de Başkan Güven dahil 6 üyenin görev süresi 24 Ocak’ta dolacak. 6 üyeden sadece Güven,

İstanbul’daki belediye başkanlığının iptal edilemeyeceği yönünde oy kullanmıştı. Emekliye ayrılan 5

üye ise 7’ye karşı 4 üyenin oyuyla verilen iptal kararının çıkmasında etkili olmuşlardı.

Yeni üyeler seçildi

YSK’de boşalan üyelikler için Yargıtay ve Danıştay’da seçim yapıldı. Geçen hafta yapılan oylamalar

sonucunda sadece Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Üyesi Ahmet Yener, salt çoğunluğun üzerinde oy alarak,

YSK üyesi seçildi. Yener, 2012’de Kırıkkale’de hakimlik yaparken Yargıtay üyesi olmuştu.

Yargıtay’da bu hafta yapılan oylamada, 14. Hukuk Dairesi Mahmut Akgün YSK üyesi seçildi. Akgün,

Yargıtay’dan önce HSK Genel Sekreteri olarak görev yapıyordu. Yargıtay, bir üyenin seçimi için de

yarın seçim yapacak.

Başbakanlık’ta görevliydi

Danıştay’daki seçim süreci ise tamamlandı. Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü olarak görev

yaparken, 2014’te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Danıştay üyeliğine getirilen Ali Ürker, YSK’nin

yeni üyelerinden oldu.

2014’te Danıştay üyesi olan Ekrem Özübek de YSK’ye seçildi. Topçu Kışlası’nın yapımına ilişkin iptal

kararını onayan Danıştay 6. Dairesi, karar düzeltme başvurusu üzerine dosyayı yeniden görüşmüş ve

iptal kararını bozmuştu. Bozma kararında 2014’te daireye atanan üç üyenin oyu belirleyici olmuştu.

Bu üç üyeden biri olan Ekrem Özübek de YSK’nin yeni üyesi oldu.

Bursa İdare Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütürken 2018’de Danıştay üyesi olan Battal Öğüt de

YSK üyesi seçildi.

TIKLAYIN - YSK Başkanı Güven: Türkiye’nin yarısını bana düşman ettiler