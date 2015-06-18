Yüksek Seçim Kurulu, kesin seçim sonuçlarını açıkladı

YSK Başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı. Seçimlere katılımın yüzde 83 olarak gerçekleştiğini belirten Güven, AKP, CHP, MHP ve HDP'nin kesin milletvekili sayılarını paylaştı.

Olağan itiraz sürecinin dün sona erdiğini söyleyen Güven, itirazları değerlendirerek, sonuçları tespit ettiklerini kaydetti. Başkan Güven, seçime emek harcayan milyonlarca kişiye şükranlarını sundu.



Seçim akşamı sandık bazlı sayım döküm cetveli, sandık sonuç tutanakları, ilçe birleştirme tutanaklarını siyasi partilerle paylaştıklarını hatırlatan Güven, bundan böyle tüm vatandaşların oy kullandıkları sandıklar dahil Türkiye genelindeki tüm sandık sonuçlarını görebileceklerini bildirdi.

'Seçim şeffaf ve güvenli bir şekilde yapılmıştır'





Vatandaşların, sandık sonuç tutanaklarının dayanağı olan sayım döküm cetvellerini, ilçe, il birleştirme tutanaklarını da görebileceğini belirten Güven, "Seçim şeffaf ve güvenli bir şekilde yapılmıştır" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı 7 Haziran Genel Seçimleri sonuçlarına göre, AKP 258, CHP 132, MHP ve HDP ise 80'er milletvekili çıkardı.

YSK'nın açıkladığı sonuçlara göre oy dağılımı ise şöyle oldu:

AKP: Yüzde 40,66

CHP: Yüzde 25,13

MHP: Yüzde 16,45

HDP: Yüzde 12,96.

Yurtdışı oylarda ikinci parti HDP

Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı Yurt Dışı Sandık Seçim sonuçlarına göre, 2 milyon 866 bin 979 kayıtlı seçmenden 931 bin 646'sı oy kullandı. Bu oyların 918 bin 302'si geçerli sayıldı. Katılım oranı ise yüzde 32,50 oldu.

Seçim sonuçlarına göre Adalet ve Kalkınma Partisi oyların yüzde 50,37'sini, Halkların Demokratik Partisi yüzde 21,43'ünü, Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 15,93'ünü, Milliyetçi Hareket Partisi ise yüzde 9,09'unu aldı.

İlk sonuçların gelmesinin ardından, MHP'nin HDP'den çok olan milletvekili sayısı, yurtdışı oylarının sayımı ve Türkiye'deki seçim bölgelerine dağıtımı ile, HDP'nin lehine dönmüştü. YSK, çok merak edilen, HDP ve MHP'nin TBMM'deki sandalye sayısını resmen açıkladı; YSK'nın açıkladığı kesin sonuçlara göre, HDP ve MHP, parlamentoda 80'er milletvekili ile temsil edilecekler.

Meclis'teki oturma düzeni nasıl olacak?

HDP ve MHP'nin aldıkları eşit sayıda milletvekili, iki partinin TBMM Genel Kurulu'ndaki oturma düzenlerini de ilgilenlendiriyor.

Geleneksel olarak, partiler Genel Kurul'daki sıraları, sağdan başlamak üzere en çok vekile sahip partiden başlamak üzere paylaşıyorlar. En çok vekile sahip parti en sağdaki sıralarda otururken, diğer sıralar, yine vekil sayılarına göre TBMM'de temsil edilen diğer partilere ayrılıyor.



HDP ve MHP'nin aynı sayıda vekil çıkarması nedeniyle, gözler TBMM'deki oturma düzeninin nasıl olacağına çevrildi.



Siyasi kulislerde, MHP'nin HDP'yle eşit sayıda vekil çıkarmasına rağmen, yüzde olarak daha çok oy alması nedeniyle, AKP ve CHP'li vekillere ayrılmış sıralardan sonraki sıralara yerleşebileceği, HDP'li vekillerin de en soldaki sıralarda oturabilecekleri konuşuluyor.