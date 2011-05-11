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Yüksek Sadakat yarı finalde elendi!

Türkiye, bu yılki Eurovision heyecanını Yüksek Sadakat ile yaşayacaktı ama olmadı.

11 Mayıs 2011 03:00

T24 - Bu yıl Eurovision'da Türkiye'yi temsil eden ve ilk yarı final gecesinde sahneye çıkan Yüksek Sadakat final bileti alamadı.

Türkiye, bu yılki Eurovision heyecanını Yüksek Sadakat ile yaşayacaktı ama olmadı. 



Grup, Almanya'nın Düsseldorf kentindeki ilk yarı final gecesinde "Live It Up" (Hayatını Yaşa) ile sahne aldı ancak bu gece yarışan ülkelerden gelen SMS'ler sonucunda final bileti alamadı. 

Böylece, 19 ülke arasında 5. sırada şarkısını seslendiren Yüksek Sadakat elenmiş oldu. 


Türkiye'nin yarıştığı ülkeler arasında finale yükselen 10 ülke şöyle: 

Sırbistan: Nina - Čaroban
Litvanya: Evelina Sašenko - C'est Ma Vie
Yunanistan: Loucas Yiorkas feat. Stereo Mike - Watch My Dance
Azerbaycanan: Ell/Nikki - Running Scared
Gürcistan: Eldrine - One More Day
İsviçre: Anna Rossinelli - In Love For A While
Macarsitan: Kati Wolf - What About My Dreams?
Finlandiya: Paradise Oskar - Da Da Dam
Rusya: Alexej Vorobjov - Get You
İzlanda: Sjonni's Friends - Coming Home

12 VE 14 MAYIS
12 Mayıs gecesi yapılacak ikinci yarı finalde de Bosna Hersek, Avusturya, Hollanda, Belçika, Slovakya, Ukrayna, Moldova, İsveç, Kıbrıs Rum Kesimi, Bulgaristan, Makedonya, İsrail, Slovenya, Romanya, Estonya, Belarus, Letonya, Danimarka ve İrlanda sahneye çıkacak.

İki yarı finalde ilk 10 giren ülkeler ile Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve İspanya'nın direkt katıldığı final 14 Mayıs'ta yapılacak.



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