Yüksek Sadakat yarı finalde elendi!

T24 - Bu yıl Eurovision'da Türkiye'yi temsil eden ve ilk yarı final gecesinde sahneye çıkan Yüksek Sadakat final bileti alamadı.



Türkiye, bu yılki Eurovision heyecanını Yüksek Sadakat ile yaşayacaktı ama olmadı.







Grup, Almanya'nın Düsseldorf kentindeki ilk yarı final gecesinde "Live It Up" (Hayatını Yaşa) ile sahne aldı ancak bu gece yarışan ülkelerden gelen SMS'ler sonucunda final bileti alamadı.



Böylece, 19 ülke arasında 5. sırada şarkısını seslendiren Yüksek Sadakat elenmiş oldu.





Türkiye'nin yarıştığı ülkeler arasında finale yükselen 10 ülke şöyle:



Sırbistan: Nina - Čaroban

Litvanya: Evelina Sašenko - C'est Ma Vie

Yunanistan: Loucas Yiorkas feat. Stereo Mike - Watch My Dance

Azerbaycanan: Ell/Nikki - Running Scared

Gürcistan: Eldrine - One More Day

İsviçre: Anna Rossinelli - In Love For A While

Macarsitan: Kati Wolf - What About My Dreams?

Finlandiya: Paradise Oskar - Da Da Dam

Rusya: Alexej Vorobjov - Get You

İzlanda: Sjonni's Friends - Coming Home

12 VE 14 MAYIS

12 Mayıs gecesi yapılacak ikinci yarı finalde de Bosna Hersek, Avusturya, Hollanda, Belçika, Slovakya, Ukrayna, Moldova, İsveç, Kıbrıs Rum Kesimi, Bulgaristan, Makedonya, İsrail, Slovenya, Romanya, Estonya, Belarus, Letonya, Danimarka ve İrlanda sahneye çıkacak.

İki yarı finalde ilk 10 giren ülkeler ile Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve İspanya'nın direkt katıldığı final 14 Mayıs'ta yapılacak.