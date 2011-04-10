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Dünya

''YÜKSEK SADAKAT'' GRUBU ARNAVUTLUK'TA TİRAN (A.A)

10 Nisan 2011 23:17

-''YÜKSEK SADAKAT'' GRUBU ARNAVUTLUK'TA TİRAN (A.A) - 10.04.2011 - Türkiye'yi Eurovizyon şarkı yarışmasında temsil edecek ''Yüksek Sadakat'' grubu, yarışmada seslendirecekleri şarkıyı Arnavutluk'a tanıtmak amacıyla bu ülkeyi ziyaret etti.  Grup için Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğinde özel bir etkinlik düzenlendi. ''Yüksek Sadakat'' grubunun yanısıra etkinliğe, Arnavutluk'u Eurovizyon'da temsil edecek şarkıcı Aurela Gaçe de katıldı. Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Haşan Aşan, ''Ne mutlu ki, iki ülkenin yarışmaya katılacak sanatçılarını biraraya getirdik. Ülkelerimiz mükemmel dostluk içindedir. Kültürel ilişkilerin pekiştirilmesine çaba sarfediyoruz. Her Eurovizyon şarkı yarışmasında, iki ülke birbirine destek vermiştir'' dedi. Arnavutluk Devlet Radyo Televizyonu Genel Müdürü Petrit Beci de ''Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Hasan Aşan'a, organize ettiği etkinlik için teşekkür ediyorum. Eurovizyon şarkı yarışmasını 6 kez yakından izledim. Türkiye'yi temsil eden şarkıcıların hepsini değerlendiriyorum. Yüksek Sadakat grubunu, Arnavutluk Radyo Televizyon Kurumunun, yıl sonunda düzenleyecek şarkı festivaline şimdiden davet ediyorum. Gruba başarılar diliyorum'' diye konuştu. Eurovizyon şarkı yarışmasına, bu yıl ilk kez katılacaklarını açıklayan Yüksek Sadakat üyeleri şarkılarının, uluslararası platformda daha uygun ve geçerli şekilde anlatabilme amacıyla şarkılarını ingilizce de seslendireceklerini söyledi.  Yarışmada Arnavutluk'u temsil edecek şarkıcı Aurela Gaçe, ''Yarışmada seslendireceğim şarkımı, ilk kez Türk halkına tanıttım. Türkiye'ye gittiğimde kendimi çok heyecanlı hissediyordum. Türkiye'de kendimi evimde gibi hissettim. Yüksek Sadakat grubuna başarılar diliyorum'' dedi.

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