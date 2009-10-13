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Ekonomi

Yüksek Planlama Kurulu toplantısı sona erdi

13 Ekim 2009 02:01

Yüksek Planlama Kurulunun (YPK) Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantısı sona erdi.

Yeni Başbakanlık Binası'nda gerçekleştirilen ve 3 saat süren toplantıya Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, DPT Müsteşarı Kemal Madenoğlu ve ilgili bürokratlar katıldı.

Toplantıda, 2010 yılı kamu yatırımları görüşüldü.

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