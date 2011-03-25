Yüksek mahkemeye 'sınırsız sağlık harcama yetkisi' kriz çıkardı



T24 – Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM Genel Kurulu’nda, Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkilerini düzenleyen yasa tasarısı görüşmeleri, sınırsız sağlık harcamalarında iktidar ve muhalefet arasında kriz çıkarınca yürürlük maddeleri oylanmadı. Düzenleme, Anayasa Mahkemesi Başkanı, üyeleri, tüm aile fertlerine ait sağlık harcamalarının, diğer kanunlardaki sınırlamalar dikkate alınmaksızın, devlet tarafından ödenmesini öngörüyor.





Hamzaçebi: Hiçbir zümreye imtiyaz tanınamaz



CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, “Anayasa, hiçbir zümreye, sınıfa imtiyaz tanınamaz diyor. Anayasa Mahkemesi Başkanının, böyle bir özlük, sağlık hakkı düzenlemesine talip olması, Anayasa Mahkemesinin kararlarını bugünden zedeler, gölge düşürür. Bu eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu, buradan geçerse parlamento varlık nedenini inkar etmiş olur” dedi. İtirazların arkası kesilmeyince, iktidar ve muhalefet gurup başkanvekilleri arasında görüşme turu yapıldı. Turun ardından, sınırsız harcamalara çeki düzen getirilmesi için madde komisyona geri çekildi.





Üyelik sona erince maaş almayacak



Yapılan bir değişiklikle, Yüksek mahkeme üyelerinin, üyelik sürelerinin dolmasının ardından eski görev yerlerine veya yeni bir göreve atanıncaya kadar geçen süre içinde maaşlarını almaya devam etmesini öngören düzenleme tasarıdan çıkarıldı. Böylece Yüksek Mahkeme Başkanı ve üyeleri, üyelik bitiminde çalışmadan maaş almayacak.





Mahkemenin denetim raporu



Tasarının siyasi partilerin denetimini düzenleyen 56. maddesi de değiştirildi. Yeni düzenlemeye göre; Anayasa Mahkemesi 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na göre hazırladığı denetim raporlarını ilgili siyasi partiye göndererek en geç iki ay içinde görüş bildirmesini isteyecek. Gelen görüşler doğrultusunda Anayasa Mahkemesi aldığı mali denetim kararını hem siyasi partiye hem de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderecek.





