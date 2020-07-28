Yüksek Mahkeme, Bolsonaro'nun trol hesaplarının kapatılması emri verdi

Brezilya'da, Yüksek Mahkeme ile Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya yakınlığıyla bilinen 28 sosyal medya hesabının kapatılmasına karar verdi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, yargıç Alexandre de Moraed, Bolsonaro destekçilerine ait 16 Twitter hesabı ve 12 Facebook hesabının yanlış bilgi yayma gerekçesiyle kapatılması kararını verdi.

Kapatılması kararı verilen hesapların "muhtemel suç işleme aracı olarak" kullanıldığı belirtildi.

Kapatılma kararı verilen hesaplar arasında eski kongre üyesi ve muhafazakâr PTB Partisi Başkanı Roberto Jefferson, iş insanı Luciano Hang, Edgar Corona, aktivist Sarah Giromini gibi isimler yer alıyor.

Facebook ve Twitter, Yüksek Mahkeme'nin kapatılmasını emrettiği hesapları kapattı.

Yüksek Mahkeme ile Bolsonaro arasında gerilim

Bolsonaro, daha önce ülkenin günlük Covid-19 raporunun yayınlanmasını engellemek üzere adım atmıştı. Yüksek Mahkeme ise bu bilgileri öğrenmenin Brezilya halkının hakkı olduğunu belirterek, bilgi akışını tekrar sağlayan mahkeme kararı çıkarmıştı.