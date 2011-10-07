-Yüksek lisans ve doktora yapanlara burs ANKARA (A.A) - 07.10.2011 - Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, belirlenen alan ve konularda eğitim ve araştırma, doktorasını tamamlamış olanlara da doktora sonrası araştırma bursu verilecek. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, verilecek burslarla Türk dili, tarihi ve kültürü alanlarında önem ve öncelik arz eden konuların bütün boyutlarıyla ortaya konulması ve bu alanlarda ihtiyaç duyulan bilgi birikiminin karşılanması amaçlanıyor. Bu da Türk dili, tarihi ve kültürüyle ilgili internet ortamında kolayca erişilebilecek bir bilgi sistemi oluşturulması ve burs alan öğrenci ve araştırmacıların konuyla ilgili her türlü bilgi, belge ve çalışmalarını Atatürk Yüksek Kurumu bünyesinde oluşturulacak veri tabanına yüklemeleri sayesinde gerçekleştirilebilecek. Yüksek lisans bursu en çok 2,5 yıl süreyle aylık bin lira (araştırma görevlilerine 500), doktora bursu 4 yıl süreyle aylık bin 500 lira (araştırma görevlileri için 750) olacak. Doktora sonrası araştırma burslarının süresi, araştırmacının teklifi ve bağlı kuruluşun görüşüne dayanarak Atatürk Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenecek. Yurt içi araştırma bursu aylık bin 500 lira olacak. Araştırmasını yurt dışında yapacaklar için aylık burs miktarları ''1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun'' emsal alınarak ayrıca belirlenecek. Başvurular 10 Ekim-4 Kasım 2011 tarihleri arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na yapılacak. Türk Tarih Kurumu tarafından toplum yapısı (konar göçerler), Balkan Savaşları ve 1. Dünya Savaşı, Balkan araştırmaları, Ortadoğu araştırmaları, Kafkas araştırmaları alanlarında yurt içi ve yurt dışı araştırmalar için 5'er kişiye, Türk Dil Kurumu tarafından, Altayistik araştırmaları, İranda'ki Türk dilleri araştırmaları, Çin'deki Türk dilleri araştırmaları, Moğolistan'daki Türk dilleri araştırmaları, tehlikede olan Türk dilleri araştırmaları ve Türkiye Türkçesi üzerine kuramsal araştırmalar alanlarında 10 kişiye burs verilecek. Yüksek lisans ve doktora bursu için başvuracakların Türk vatandaşı olmasının yanı sıra 30, doktora sonrası araştırma bursu için başvuracakların ise 40 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Başvuruda bulunacaklar, konuyla ilgili daha geniş bilgiye ''www.ayk.gov.tr'' internet adresinden ulaşabilecek.