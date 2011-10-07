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Ekonomi

'Yüksek kurdan değil, değerli TL'den korkarım'

Sabancı Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi Kemal Derviş, Merkez Bankası'nın...

07 Ekim 2011 03:00

T24 - Sabancı Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi Kemal Derviş, Merkez Bankası'nın dolara ve TL'ye yaptığı müdahaleler için, ''aşırı değerli TL'den daha fazla korkarım'' dedi. Kemal Derviş, çok ciddi bir yavaşlama sürecine girildiğini ve önümüzdeki 9 ayın zor olacağını söyledi. 

Merkez Bankası' TL'ye de müdahale etti...

Kemal Derviş, Bloomberg HT Araştırma Müdürü Cüneyt Başaran'ın sorularını yanıtladı. Öte yandan Merkez Bankası, bugün düzenlediği ihalede 350 milyon dolarlık döviz sattı.  




Derviş, küresel yavaşlamanın gelişmekte olan ülkeleri de etkilediğini belirtti. Ayrışmanın "hem var hem de yok" olduğunun söyleyenilebileceğini belirten Derviş, bunu tüm dünyanın birlikte düşüş ve yükseliş dönemlerinden geçtiğini, yalnızca bazılarının daha az ya da daha çok etkilendiğini hatırlatarak açıkladı.

Merkez Bankası'nın politikalarını temelde başarılı bulan Kemal Derviş, 2007'de de yüksek faiz-düşük kur seviyesinin bozulabileceğini, ancak bu fırsatın kaçırılmış olduğu ifade etti.

Sabancı Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi Derviş, yüksek kurdan korkulmaması gerektiğinin altını çizerek, "aşırı değerli TL'den daha fazla korkarım" dedi.

Küresel krizin ana nedenlerinden biri arasında aşırı gelir yoğunlaşmasını sayan Derviş, aşırı gelir yoğunlaşmasının güçlü efektif talebi engellediğini savundu.

Derviş, Avrupa'nın politik karar merciinin olmamasını en büyük sorun olarak değerlendirdi ve "Yunanistan'ın durumu bizim 2001'deki durumumuzdan daha zor" dedi.

"Bağımsız kurulların bağımsız kalması çok önemli" diyen Kemal Derviş, yalnızca kağıt üstünde bağımsızlığın yeterki olmadığını savunarak, bağımsız kurulların günlük siyasetten korkmaması gerektiğini söyledi.


Merkez Bankası 350 milyon dolarlık döviz sattı

Son günlerde artan doların ateşini düşürmek için yüksek miktarlı döviz satış ihalesi düzenleyen Merkez Bankası, bugün de 750 milyon dolarlık döviz satım ihalesi açtı. İhaleye 1 milyar 331 milyon dolarlık teklifin geldiği ihalede Merkez Bankası 350 milyon dolarlık döviz sattı. İhalede ortalama fiyat 1,8399 TL olarak gerçekleşti. Böylece Merkez Bankası 5 Ağustos’tan bu yana düzenlediği 39 ihalede 4 milyar 670 milyon dolarlık döviz satışı yapmış oldu.



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