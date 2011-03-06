Yüksek Kaldırım ve Zürafa Sokak yenileniyor

T24 - Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi ile Karaköy arasının bölgenin tarihi ve kültürel yapısına uygun hale getirileceği bildirildi. Bu amaçla Yüksek Kaldırım ve Galip Dede caddeleri ile ara sokaklar yenilenecek.

İstanbul, İstiklal Caddesi-Karaköy güzergahındaki içme suyu, atık su, yağmur suyu, elektrik, doğalgaz, telefon ve data hatlarını içeren altyapı çalışmalarının yanı sıra, Arnavut taşı görüntülü granit kaplaması ve özel peyzaj, ağaçlandırmayı içeren üst yapı düzenlemeleri yapıldığı bildirildi.

İstiklal Caddesi-Karaköy güzergahındaki içme suyu, atık su, yağmur suyu, elektrik, doğalgaz, telefon ve data hatlarını içeren altyapı çalışmalarının yanı sıra, Arnavut taşı görüntülü granit kaplaması ve özel peyzaj, ağaçlandırmayı içeren üst yapı düzenlemeleri yapıldığı bildirildi.

İstiklal Caddesi'nin Karaköy'le en önemli bağlantısını oluşturan Galip Dede ve Yüksek Kaldırım caddelerinin ara sokakları ile Galata Meydanı girişinin de yenileneceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Projenin Mayıs ayı sonunda bitirilmesi planlanıyor. 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'nın destekleriyle yürütülen proje çerçevesinde Beyoğlu Belediyesi, BEDAŞ, İGDAŞ ve İSKİ gibi diğer kuruluşlarla da karşılıklı diyaloglarını sürdürüyor. Proje, 290 metrelik Galip Dede Caddesi ve 270 metrelik Yüksek Kaldırım Caddesi olmak üzere toplam 560 metrelik güzergahta yürütülüyor.

Projede yol genişliği ise 6,5 metre. Proje tamamlandığında, Galip Dede Caddesi ve Yüksek Kaldırım Caddesindeki trafik akışı, İstiklal Caddesi yönünden Karaköy yönüne doğru tek yön olacak. Yenileme projesiyle, Cenevizliler'den günümüze kadar süren Galata Bölgesi'nin tarihi dokusunun aslına uygun olarak yenilenmesi ve bölgenin turizm, ticaret, kültürel ve sosyal cazibe merkezi haline getirilmesi hedefleniyor."



