Yüksek IQ'lu öğrenciler için açılan okul kapandı

Türkiye’de üstün zekalı çocuklara eğitim vermek üzere açılan Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulu, 10 yıllık eğitimin ardından kapandı. Okul, normal ilköğretim okuluna dönüştürüldü.

Gazeteport'un haberine göre, Ford Otosan İlköğretim Okulu, 2002’den itibaren üstün zekâlı öğrencilere tahsis edilmişti. Okula, özel sınavla seçilen IQ’su yüksek üstün zekalı öğrenciler alınıyordu.

TBMM de inceledi

Ancak eğitim sürecinde çeşitli sorunlar çıktı. ‘’TBMM Üstün Yetenekli Çocukların Keşfi ve Eğitimi’’ konusunda kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da, okulda incelemeler yaptı. Milletvekilleri ile görüşen veliler, okuldaki bazı öğretmenlerin yetersiz olduğunu, projenin gereklerine de uyulmadığını savundular.

Öğretmenler de, hedefler ile gelinen noktanın uyuşmadığını, hayal kırıklığı yaşandığını, veli beklentilerinin çok yüksek ve okulun fiziki şartlarının yetersiz olduğunu belirttiler. Komisyon raporunda bu konuda ‘’Uygulanan projeden hiçbir tarafın memnun olmadığı, eğitim sürecine güvenin kalmadığı gözlenmiştir’’ denildi.

Bu çocuklar ne olacak?

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce de, projeye son verilmesi kararını, TBMM gündemine getirdi. İnce, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından cevaplandırılması istemiyle soru önergesi verdi.

İnce, ‘’Okulun kapanması, projenin Bakanlık tarafından da başarısız bulunması nedeniyle midir? Okulda eğitim alan üstün yetenekli çocuklar, ikinci derece eğitimlerine nerede devam edeceklerdir. Çocuklara yeni okullarında destek eğitimi verilecek midir?’’ sorularını yöneltti.

Nasıl anlaşılıyor?

Üstün zekalı çocukların fiziki yapı ve genel sağlıkları normalin üzerinde bulunuyor. Aşırı duyarlı sinir sistemine sahip oluyorlar. Bebeklik döneminde daha az uyuyorlar. Daha duyarlılar. Bebekler bu durumu, battaniyelerini üstlerinden atma, giyim eşyalarındaki marka etiketlerinden rahatsız olma ve gürültüye yoğun tepki verme şeklinde dışa vuruyor. İki değişik firmanın ürettiği meyve suyu arasındaki farkı anlıyorlar.

Kendilerinden büyük çocuklarla oynamaktan hoşlanıyorlar. Karşısındakilerin düşüncelerini, duygularını ve isteklerini kestirebiliyorlar. Daha esprili, meraklı, özgüveni yüksek ve açık, çevre kirliliği, barış gibi dünya sorunlarına daha duyarlı oluyorlar. Kolay ezberleyip, kendi başlarına okumayı öğrenebiliyorlar. İki işi bir arada yapabiliyorlar.