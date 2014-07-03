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Yüksek Hızlı Tren test sürüşünde kaza yaptı

İstanbul-Eskişehir arası sefer yapacak olan Yüksek Hızlı Tren, (YHT) test sürüşü yaptığı sırada Dilovası'nda ray vidalaması yapan araca çarptı

03 Temmuz 2014 20:38

İstanbul-Eskişehir arası yapımı devam eden ve kısa süre içinde kullanıma açılacak olan Yüksek Hızlı Tren, (YHT) test sürüşü yaptığı sırada Dilovası'nda kaza yaptı

İstanbul-Eskişehir arası yapımı devam eden ve açılışının 11 Temmuz'da yapılması planlanan YHT, Ankara'dan İstanbul istikametine test sürüşü yaptığı sırada, Dilovası Diliskelesi mevkii tünel girişinde, ray vidalaması yapan araca çarptı.

Piri Reis isimli trende, çarpmanın etkisiyle bir vagon raydan çıkarken, kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmadı.

 

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