Yüksek Hızlı Tren seferleri yeni kurallarla 1 Haziran'da başlıyor

TCDD, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine en geç 1 Haziran'da yeniden başlayacak. Geçiş dönemi için yeni kurallar getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık, Mart ayında koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında şehirler arası seyahatlerin kısıtlanmasının ardından Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerini durdurdu.



TCDD Taşımacılık; YHT, anahat ve bölgesel trenlere ait biletlerin isteyenlere kesintisiz olarak iade edileceğini, abonman kartlarda kullanılmayan kısımlara ait ücretin verileceğini belirtti. İstanbul'da Marmaray ve Ankara'da Başkentray trenlerinin işlemeye devam edeceği kaydedildi.

Hükûmet, belli bir takvim dahilinde "normalleşme" adımları atmaya başladı. AVM'ler, berber-kuaförler yeniden hizmet vermeye başlarken, YHT'lerin (Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir) ve ana hat trenlerinin ne zaman hizmete gireceği merak konusu oldu.

Yeni kurallar geliyor

Habertürk'ün haberine göre; TCDD, YHT seferlerine bayramın hemen sonrasında başlamayı planlıyor. Hedef, en geç 1 Haziran.

"Geçiş dönemi"nde bazı kurallar geçerli olacak. Bunlar şöyle...

YHT'ler yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyacak.

Maskesiz yolcu trenlere alınmayacak. Yolcuların, maskeleriyle gelmesi gerekiyor.

Yolcular, önceden bilet alacak. Yalnızca satın aldıkları koltuğa oturabilecek. Başka numaralı bir koltukta seyahat edemeyecek.

Bilet fiyatlarında herhangi bir değişiklik yok.

Trenlerde dezenfektan bulundurulacak.

Ana hat trenler, bir süre daha sefer yapmayacak. TCDD Taşımacılık, bu konuyla ilgili de hazırlık yapıyor.