Yüksek Hızlı Tren projelerinde maliyet artışının ardından plansızlık çıktı

Yüksek Hızlı Tren (YHT) projelerinde toplam 36,5 milyar TL olan maliyetin 2021 yatırım programında 133,9 milyar TL’ye çıkmasının ardındaki gerekçe plansızlık çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ankara-İzmir, Bandırma-Osmaneli, Adana-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Gebze-Halkalı, Aksaray-Yenice YHT projelerini Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’ndan (TCDD) alarak Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne (AYGM) devretmişti. Bu süreçte ortaya çıkan rekor orandaki maliyet artışları ise CHP Başkan Yardımcısı Ahmet Akın tarafından Meclis gündemine getirilmişti. Akın, projelerin maliyetinin neden 36,5 milyar TL’den 133,9 milyar TL’ye çıktığını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na sormuştu.

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre, Bakanlık’tan verilen yanıtta Türkiye genelindeki ilgili YHT hatlarının TCDD bünyesindeyken yatırım programında yalnızca altyapı işleri bulunduğu belirtildi. Yanıtta, AYGM uhdesinde sözkonusu hatların üstyapı işleri, elektrifikasyon-sinyalizasyon işleri, gar tesislerini teşkil etmek ve şehir merkezi geçişlerindeki konvansiyonel hatların şehir dışına taşınmasının da bulunduğu ifade edildi. Yanıtta, YHT hatlarındaki katlanan maliyetlerle ilgili, “Artış değil, kapsam farkı söz konusudur” denildi.

CHP’li Akın, Bakanlığın YHT hatlarında yaşanan olağanüstü maliyet artışına plansızlığın neden olduğunu kabul ettiğini belirterek, “Bakanlığın verdiği yanıt, iktidarın Türkiye’yi yönetemediğinin açık bir itirafı" dedi.