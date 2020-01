Yüksek et fiyatlarını düşürmek için gümrük vergilerine indirim

Tarım ürünleri ve ette gümrük vergileri indirildi. Bakanlar Kurulu kararıyla Karkas etin de aralarında bulunduğu birçok üründe gümrük vergisi düşürüldü. Enflasyonla mücadele için alınan kararın, Türkiye’de üretimi olumsuz etkilemesinden kaygı duyuluyor.

Karkes et ithalatı

Hürriyet gazetesi'nden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, Resmi Gazete’de dün yayımlanan karara göre, büyükbaş hayvan ithalatında gümrük vergisi oranları, yüzde 100’lü seviyelerden yüzde 26’ya indirilirken, karkas et ithalatında da yüzde 40’a düşürüldü. Bu ithalat oranlarının Et ve Süt Kurumu’nun verdiği izinle mi yapılacağı konusunda ise netlik bulunmuyor.



SETBİR Başkanı Tarık Tezel yaptığı açıklamada, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız bir süredir et fiyatlarının düşürülmesi için ciddi bir mücadele veriyor. Bu mücadelenin içinde ithalatın getirmiş olduğu, gümrük vergisinden kaynaklanan bir maliyet de söz konusu. Herhalde bu maliyetin düşürülebilmesi için bakanlığımız burada da bir fedakarlık yapıyor. Bir süreliğine de olsa et fiyatlarında bir stabilizasyon sağlamak için böyle bir uygulamaya gidiliyor” dedi.



Adi buğday, mahlut, kızıl buğday, arpa, malta, cin mısır gibi tarım ürünlerinde de gümrük vergisi oranı yüzde 25-45 aralığına indirildi. Bu ürünlerde gümrük vergisi yüzde 130’lar civarındaydı.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, daha önce yaptığı açıklamada enflasyonun düşürülmesi amacıyla gerektiği takdirde buğday ve diğer tarım ürünlerinin sıfır gümrükle ithal edilebilmesi düzenlemesinin uygulamaya girdiğini söyledi.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de yaptığı açıklamada, gıdada Türkiye’de üretimi korumak şartıyla, spekülasyonu engelleyecek şekilde ithalat vergilerindeki yüzde 70-130’dan yüzde 20-30’a düşüş için düzenleme yapacaklarını söylemişti.