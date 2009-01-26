Yüksek eğitime 3'üncü alternatif

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, Türkiye'de ilk kez uyguladıkları internet destekli eğitimin özellikle çalışan ve lisans üstü eğitim yapmak isteyen öğrenciler tarafından daha çok tercih edildiğini söyledi.



Rektör Prof.Dr. Durman, 1997 yılında başladıkları SAÜ İnternet Destekli, ön lisans, yüksek lisans ve sertifika programları alanındaki uzaktan eğitimin YÖK tarafından desteklenmesiyle başladıklarını söyledi. Durman tüm dünyada üniversite eğitiminde yaygın kullanılan uzaktan eğitimle, 4 yıllık eğitim verecek Türkiye'deki ilk lisans programlarında ekim ayında hayata geçirildiğini belirterek şunları söyledi:



“Türkiye'de örnek üniversite haline geldik. Uzaktan eğitimi şu anda değişik amaçlar için kullanıyoruz. İlk olarak uzaktan eğitimi 2001-2002 yıllarında meslek programları olarak başlattık. Şuanda bu programlarımızın çeşitliliği 5 tanedir. 5 programda yaklaşık 6 bin öğrencimiz eğitim görmektedir. İkinci adım olarak uzaktan eğitimdeki açılımımızı ‘lisansüstü düzeyde elektronik işletme' dediğimiz uzaktan eğitimle verilen yüksek lisans programı ile başlattık, Bu 2004-2005 yılındaydı. Geçen yıl bu programların sayısını 3'e çıkardık. Şu anda e-işletmeye ek olarak mühendislik yönetim ve bilişim teknolojilerinde de toplam 3 lisansüstü programımız var. Ama esas açılımımızı Türkiye'nin de ihtiyaç duyduğu lisans programları düzeyinde bu yıl pilot ölçekte başlattık.”



Durman uzaktan eğitimin örgün ve ikinci öğrenime alternatif olacağını, çalışmak zorunda kaldıkları için yüksek ögrenim imkanı bulamayanlar tarafından tercih edildiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:



“Bu açılım gerçekten Türkiye'de yüksek öğretim imkanı bulamayan veya bir şekilde çalışıp yüksek öğretime devam etmek isteyen gençlerimiz için önemli bir fırsat sunmaktadır. Şu anda karma eğitim dediğimiz yaklaşık yüzde 70'i uzaktan, yüzde 30'u da yüz yüze olarak verilen bir eğitim modeli geliştirdik. Bu eğitim modelini bu yıl, 3 programdaki bu programların hepsi lisans düzeyinde tercih edilen popüler programlardır, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Türkiye'de ilk defa açılan İnsan Kaynakları Yönetimi olmak üzere şu anda devam ettiriyoruz.”



Bir yıl sonra beklentilerinin üzerinde başarı elde edeceklerini bildiren Prof.Dr. Durman, “Öğrencilerimizin başarısı ve bu programlardan memnuniyeti oldukça yüksek, çok kısa zamanda bu programların örgün eğitimdeki programlarla kıyaslayarak kazandırdığı başarıyı göreceğiz ve önümüzdeki yıldan itibaren de sanıyorum beklentilerimizin üzerinde başarı elde edeceğiz. önümüzdeki yıllardan itibaren de uzaktan eğitim modelini diğer programlarla yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Hedefimiz örgün programlarda birinci öğretim, ikinci öğretim gibi alternatif olarak sunulan programlar varsa uzaktan eğitimi de yine bu çerçevede 3'üncü bir alternatif olarak öğrencilerimize ve üniversiteye girmek isteyen gençlere sunmak” dedi.



Sakarya üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr. Orhan Torkul ise, uzaktan eğıitime kayıt olan öğrencilerin internet üzerinden eğitim aldıklarını bildirirken, “1997 yılında ilk olarak SAÜ içerisinde bu uygulamayı kullandık. Daha sonra bu çalışma Türkiye geneline yayıldı. Bu program üniversitemizin diğer programları ile farkı olmayan program, yani uzakta eğitimle mezun olan öğrencilerimizde yüz yüze eğitim gören öğrencilerimiz eşit diploma alıyorlar” dedi.





