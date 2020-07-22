Yüksek Askerî Şûra, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak

Yüksek Askerî Şûra (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Görevdeki süreleri dolan üç Kuvvet Komutanının da Şûra'da temdit edilmesi beklenirken Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesinde değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Şûra toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Şûra üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şûra'da alınan kararlar Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

Şûra'da ele alınacak konular arasında general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da yer alacak. Bu kapsamda, yaş haddinin yanı sıra görevdeki bekleme süresini de henüz doldurmayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in mevcut görevine devam etmesi bekleniyor.

Geçen seneki Şûra kararları kapsamında görev süreleri birer sene uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın yanı sıra görev süresini bu sene dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın durumları ise YAŞ'tan çıkacak en önemli kararlar arasında yer alıyor. YAŞ toplantısıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarına imza atan TSK komuta kademesinin mevcut yapısını koruması bekleniyor.

Dördüncü yıldızı bekleyenler

YAŞ kararları kapsamında bazı korgeneral ve koramirallerin de bir üst rütbeye terfi etmesi bekleniyor.

Bu kapsamda geçen sene görev süreleri uzatılan 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ile Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak’ın yanı sıra rütbedeki dördüncü yıllarını dolduran Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ile Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu dördüncü yıldızı takma ihtimali olan terfi sırasındaki isimler arasında yer alıyor.

Hava Kuvvetleri Komutanı Küçükakyüz'ün görev süresinin bir yıl uzatılması durumunda Hava Kuvvetleri Komutanlığında boşalan kadro bulunmayacağından Hava Kuvvetlerinde orgeneral terfisi beklenmiyor.