Yüksek Askeri Şura, ilk gün çalışmalarını tamamladı

Yüksek Asker Şura toplantısı 10.30'da başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesini bekleyecek şura 3 gün sürecek. Toplantıda alınan kararlar Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayına sunulduktan sonra kamuoyu ile paylaşılacak.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, yaş haddinden emekli olacak Kara Kuvvetleri Komutan Hayri Kıvrıkoğlu'nun yerine, ismi "Ergenekon" davası ve "Karargâh Evleri" yöneticileri arasında geçen Jandarma Genel Komutanı Bekir Kalyoncu'nun geçmesine soğuk baktığı öne sürülürken, Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Komutanı Orgeneral Servet Yörük'ün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na getirileceği ve Genelkurmay Başkanı olmasının da önünün açılacağı kulislerde konuşulan iddialar arasında yer aldı. Askeri kaynaklar bu atamada TSK teamüllerine uygun davranılacağını bildirdi

Jandarma Genel Komutanı Bekir Kalyoncu’nun 2006 tarihli bir belgede Karargâh Evleri yöneticileri arasında adının geçmesi ve PKK’nin çekilme sürecinde Jandarma faaliyet raporuna yazdığı, “Ülke bütünlüğünün parçalanmasına yönelik tehditlerin, içte ve dışta artan yoğunlukta güç kazanma çabası karşısında, iç güvenliğin sağlanması ve korunması öncelik kazanmıştır” ifadesinin hükümette rahatsızlık yarattığı ileri sürüldü.

Ancak Milliyet’e bilgi veren askeri kaynaklar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı atamasında TSK teamüllerine uygun davranılacağını belirtti.

Meriç Tafolar'ın Milliyet'teki haberine göre, şurada Kuvvet Komutanı olması durumunda 2015’te Genelkurmay Başkanlığı’na getirilecek Kalyoncu’nun kuvvet komutanı atanmaması halinde ise emekli edilmesi gerekiyor. Kalyoncu’nun emekli olması durumunda, Kara Kuvvetleri’ndeki atama zinciri kopacak. Bu durumda en kıdemli komutan olan EDOK Komutanı Orgeneral Yörük Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilecek ve Genelkurmay Başkanı olmasının da önü açılacak.

Orgeneral Ataman’ın da 28 Şubat şüphelisi olması nedeniyle halen görev yaptığı ve en prestijli ordu komutanlığı olarak değerlendirilen 1. Ordu Komutanlığı’ndaki görevini sürdürmesi ya da Jandarma Genel Komutanlığı’na atanması olasılığı düşük görülüyor.

Zirvelerde TSK Personel Kanunu’nun “Kuvvet Komutanlığı’na atanan orgeneral-oramiraller 2 yıl bu görevde kalabilirler. Bu süre, Genelkurmay Başkanı’nın teklifi, Milli Savunma Bakanı’nın inhası, Başbakan’ın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanı’nın onaylayacağı kararname ile bir yıl daha uzatılabilir. Görevdeki kalış sürelerinin tesbitinde, atanmış bulundukları yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır” yönündeki 49. maddesinin (i) bendinin bu yıl uygulanabileceği ifade ediliyor.

Erten'in görev süresi uzatılabilir

Hava Kuvvetleri Komutanı Mehmet Erten’in 2 yıllık görev süresinin ardından bu yıl emekliye ayrılması bekleniyor. Yerine ise orgeneralliğe terfi ettirilmesi öngörülen Korgeneral Abidin Ünal’ın atanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Orgeneralliğe yükseltilmesi beklenen Korgeneral Akın Öztürk’ün de Harp Akademileri Komutanlığı’na getirilmesi de gündemde. Korgeneral Rıdvan Ulugüler Balyoz davasından tutuklu olduğu için terfi etmesi beklenmiyor. Düşük de olsa, Orgeneral Erten’in görev süresinin bir yıl daha uzatılma ihtimali de bulunuyor.

Deniz Kuvvetleri’nde iki olasılık

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda ise öne çıkan iki olasılık dikkat çekiyor. Birinci olasılık, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Murat Bilgel’in 2 yıllık görev süresini doldurduğundan emekliye ayrılması. Yerine de, Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner’in istifasının ardından bu görevi vekaleten yürüten Koramiral Bülent Bostanoğlu’nun oramiralliğe terfi ettirilerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na atanması.

İkinci olasılık ise Oramiral Bilgel’in görev süresinin bir yıl daha uzatılması ve Koramiral Bostanoğlu’nun oramirallik rütbesine yükseltilerek Donanma Komutanlığı’na asaleten getirilmesi. Oramiral Bilgel, 61 yaşında olduğundan görev süresinin uzatılmasında önünde herhangi bir engel bulunmuyor.

Toplantıya ilk kez bir koramiral katıldı

3 gün sürecek şurada ilk günkü toplantıya, Erdoğan'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Murat Bilgel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Orgeneral Servet Yörük, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Galip Mendi, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Ahmet Turmuş ve Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Atay, Donanma Komutan Vekili Koramiral Bülent Bostanoğlu katıldı. Böylece Bostanoğlu, YAŞ toplantısına katılan ilk koramiral oldu.

Ramazan nedeniyle masalara su konulmadı

Toplantıda Ramazan nedeniyle geçen yıl olduğu gibi masalara herhangi bir içeceğin konulmaması dikkat çekti. Şurada terfi sırasında bulunan general, amiral ve albayların bir üst rütbeye yükseltilmesi, general ve amirallerin görev sürelerinin uzatılması ve emeklilik işlemleri ele alındı. YAŞ toplantısı, 3 Ağustos'ta sona erecek. Şura'da alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulduktan sonra kamuoyuna açıklanacak.

Toplantı öncesi Anıtkabir ziyareti

Bu arada YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Başbakan Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti. Başbakan Erdoğan, Aslanlı Yol'un başında komutanlar tarafından karşılandı. Şura üyeleri, Başbakan Erdoğan'ın başkanlığında, üzerinde ''YAŞ üyeleri'' yazan çelenk eşliğinde, Aslanlı Yol'dan yürüdü. Erdoğan'ın, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Erdoğan başkanlığındaki heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, şunları kaydetti:

''Yüksek Askeri Şura çalışmaları vesilesiyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm gazi ve şehitlerimizi bugün bir kez daha rahmetle ve şükranla yad ediyoruz. Türkiye'yi köklerinden aldığı güç ile şehit ve gazilerimizin bizlere gösterdiği hedef doğrultusunda büyütmeye, muasır ülkeler seviyesine çıkarmaya, hakkı olan saygın ve güçlü konuma ulaştırmaya büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyoruz.”

TSK ‘büyük Türkiye’ idealine hizmet ediyor

“Türkiye siyasal ve iktisadi planda yaptığı büyük atılımlarla bölgesel güç olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, küresel planlada da etkili bir konuma hızla yükseliyor. Ülkemiz bulunduğu coğrafyada barış, istikrar ve huzurun tesisi ve kalıcı hale getirilmesi için çok önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Tarihimizin getirdiği vicdani ve insani sorumluluğun gereği olarak, bölgemizdeki savaşların ve çatışmaların sona ermesinde, kardeşlik ortamının tesis edilmesinde samimi gayret ve yoğun bir çaba içindeyiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de kadim ve kutlu geçmişinden, şanlı zaferlerinden aldığı ilhamla Türkiye'nin dostları için güvence, düşmanları için caydırıcı güç olmaya, büyük Türkiye idealine hizmet etmeye devam etmektedir. Bu şuurla yürüttüğümüz 2013 yılı Yüksek Askeri Şura çalışmalarının ülkemize, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum."