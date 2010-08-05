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YÜKSEK ASKERİ ŞURA KARARLARI ANKARA (A.A)

05 Ağustos 2010 02:00

-YÜKSEK ASKERİ ŞURA KARARLARI ANKARA (A.A) - 04.08.2010 - Yüksek Askeri Şura'da alınan kararlar açıklandı. Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık'ın yerine 2. Ordu Komutanı Orgeneral Necdet Özel getirildi. Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu 1. Ordu Komutanlığına atanırken, EDOK Komutanlığına 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk getirildi. Orgeneralliğe yükselenlerden Korgeneral Yalçın Ataman 3. Ordu Komutanlığına, Korgeneral Servet Yörük ise 2. Ordu Komutanlığına atandı. Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2010 tarihinden geçerli olmak üzere bir üst rütbeye yükselen general ve amiraller ile general ve amiralliğe yükselen albaylar şunlar:           -KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI-           Orgeneralliğe Yükselen Korgeneraller      ------------------------------------      Korgeneral Yalçın Ataman      Korgeneral Servet Yörük           Korgeneralliğe Yükselen Tümgeneraller      -------------------------------------      Tümgeneral Abdullah Recep      Tümgeneral Kamil Başoğlu      Tümgeneral Hüseyin Kenan Hüsnüoğlu      Tümgeneral Orhan Akbaş                 Tümgeneralliğe Yükselen Tuğgeneraller      -------------------------------------      Tuğgeneral İbrahim Yılmaz      Tuğgeneral Şenol Alparslan      Tuğgeneral Yılmaz Uyar      Tuğgeneral Uğur Tarçın      Tuğgeneral Tayfun Özden      Tuğgeneral Mehmet Faruk Şengün      Tuğgeneral İsmail Metin Temel      Tuğgeneral Şeref Öngay      Tuğgeneral Sadık Çelikörs      Tuğgeneral Metin Gürak      Tuğgeneral Salih Ulusoy      Tuğgeneral Hıfzı Çubuklu           Tuğgeneralliğe Yükselen Albaylar      --------------------------------      Topçu Kurmay Albay Muharrem Metin Özbek      Hava Savunma Kurmay Albay Muzaffer Sönmez      Piyade Kurmay Albay Mehmet Akyürek      Piyade Kurmay Albay Mustafa Uzun      Topçu Kurmay Albay Ömer Şevki Gençtürk      Topçu Kurmay Albay Hüseyin Hamdi Ergün      Topçu Kurmay Albay Mehmet Özoğlu      Tank Kurmay Albay Atilla Şirin      Tank Kurmay Albay Memduh Hakbilen      Hava Savunma Kurmay Albay Yavuz Selim Kahveci      Topçu Kurmay Albay Halil İbrahim Ergin      Topçu Kurmay Albay Sinan Yayla      Muhabere Kurmay Albay Mustafa Aysan          Kara Pilot Kurmay Albay Hakan Atınç      Topçu Kurmay Albay Kahraman Güneş      Tank Kurmay Albay Rafet Sevinç Şaşmaz      Piyade Kurmay Albay Metin Akkaya      Topçu Kurmay Albay Abdullah Baysar      Topçu Kurmay Albay Mehmet Haluk Yıldızdan      Tank Kurmay Albay Veli Tarakcı      Piyade Kurmay Albay Levent Köse      Piyade Albay Kemal Korkmaz      Topçu Albay Erkan Atalay      İstihkam Albay Rıza Çağatay Erdoğan          -DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI-                  Koramiralliğe Yükselen Tümamiraller      -----------------------------------      Tümamiral Deniz Cora       Tümamiralliğe Yükselen Tuğamiraller      -----------------------------------      Tuğamiral Erdem Caner Bener      Tuğamiral Ahmet Sinan Ertuğrul           Tuğamiralliğe Yükselen Albaylar      -------------------------------      Deniz Kurmay Albay Ömer Faruk Harmancık      Deniz Kurmay Albay Sinan Azmi Tosun      Deniz Kurmay Albay Şafak Yürekli      Deniz Kurmay Albay Fahri Can Yıldırım      Deniz Kurmay Albay Hasan Doğan      Deniz Kurmay Albay Ali Sadi Ünsal      Deniz Mühendis Albay Mehmet Şevki Şekerefeli      -HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI-      Korgeneralliğe Yükselen Tümgeneraller      -------------------------------------      Tümgeneral Turgut Atman      Tümgeneral Nejat Bilgin          Tümgeneralliğe Yükselen Tuğgeneraller      -------------------------------------      Tuğgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan      Tuğgeneral Nihat Kökmen      Tuğgeneral Bülent Kocababuç      Tuğgeneral Ali Demiral      Tuğgeneral Ayhan Gümüş          Tuğgeneralliğe Yükselen Albaylar      --------------------------------      Hava Pilot Kurmay Albay İdris Aksoy      Hava Pilot Kurmay Albay Hakan Taşkesen      Hava Pilot Kurmay Albay Mehmet Eldem      Hava Pilot Kurmay Albay Mehmet Uğur Balkış      Hava Pilot Kurmay Albay Kubilay Baloğlu      Hava Pilot Kurmay Albay Mehmet Cahit Bakır      Hava Pilot Kurmay Albay İsmail Yalçın      Hava Uçak Bakım Kurmay Albay Göksel Kahya          -JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI-          Tümgeneralliğe Yükselen Tuğgeneraller      -------------------------------------      Tuğgeneral Yusuf Kaya      Tuğgeneral Ata Kalkan          Tuğgeneralliğe Yükselen Albaylar      --------------------------------      Jandarma Kurmay Albay Ali Çardakcı      Jandarma Kurmay Albay Salih Karataş      Jandarma Kurmay Albay Güray Alpar      Jandarma Kurmay Albay Namık Boran               -GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI-          Tuğgeneralliğe Yükselen Albaylar      --------------------------------      Prof. Tabip Albay Fikret Arpacı      Prof. Tabip Albay Yusuf Peker      Prof. Tabip Albay Ufuk Demirkılıç      Prof. Hava Tabip Albay Can Polat Eyigün      Tuğamiralliğe Yükselen Albay      --------------------------------      Prof. Deniz Tabip Albay Bekir Sıtkı Cebeci      -ASKERİ YARGITAY-      Tuğgeneralliğe Yükselen Albay      --------------------------------      Askeri Hakim Albay Hasan Dengiz            -ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ-      Tuğgeneralliğe Yükselen Albay      --------------------------------      Askeri Hakim Albay Abdullah Arslan

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