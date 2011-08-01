Yüksek Askeri Şura 5 eksik üyeyle toplandı

T24- Yüksek Askeri Şura, Orgeneral Bilgin Balanlı’nın tutuklu olması ve Cuma günü yaşanan emeklilik süreci nedeniyle nedeniyle 5 eksik üyeyle toplandı. İnternet andıcı soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı talep edilen Ege Ordu Komutanı Orgeneral Nusret Taşdeler de toplantıya katıldı. Necdet Özel'in toplantıda Kara Kuvvetleri Komutanı koltuğunda oturması dikkat çekti.





Generallerin istifasının yarattığı sıcak ortamın ardından toplanan Yüksek Askeri Şura'da gerginliğin devam ettiği iddia edildi. Programa göre saat 09.45'de başlayan toplantıya planlanandan bir saat önce ara verildi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'nın ilk bölümü yaklaşık 55 dakika sürdü. Programa göre, Anıtkabir ziyareti, saat 12.00 olarak belirlenirken, planlanandan bir saat erken başladı. YAŞ üyeleri saat 10.50'de Anıtkabir'e geldi ve program saat 11.00'de başladı.



YAŞ’ın doğal kadrosu Başbakan, Milli Savunma Bakanı ve toplam 14 general ve amiralden oluşuyor. Yeni Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ise YAŞ’a ilk kez katılıyor.Bu üç ismin yanı sıra Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Aslan Güner, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Servet Yörük, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin (EDOK) Komutanı Orgeneral Saldıray Berk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Orgeneral Bekir Kalyoncu ve Donanma Komutanı Oramiral Emin Murat Bilgel yer aldı.







YAŞ üyeleri Anıtkabir'de







Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti. Şura üyeleri, Genelkurmay Başkanlığı Karargahında yürütülen çalışmaların ardından planlanandan yaklaşık bir saat önce Anıtkabir'e geçti. Başbakan Erdoğan başkanlığındaki heyet, kırmızı ve beyaz karanfillerden hazırlanmış ve üzerinde ''YAŞ üyeleri'' yazan çelenkle Aslanlı Yol'dan yürüdüler.



Erdoğan'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Üyeler daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

''Büyük Atatürk, koyduğun hedefe uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyet seviyesinin ötesine taşımak azmiyle çıktığımız yolda büyük bir aşk ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Önemli küresel sıkıntıların yaşandığı bir dönemde ülkemizin huzur ve istikrar içinde atılımlarını sürdürüyor olması en büyük mutluluğumuzdur. Milletimiz ülkesine inanıyor. Daha mutlu ve müreffeh bir Türkiye'nin inşası için her insanımız gönülden gayret gösteriyor. Bu gelişmeye paralel olarak silahlı kuvvetlerimiz de gerek üstlendiği savunma görevlerinde gerek vizyonunu çağın gereklerine uygun olarak yenilemede çok önemli atılımlar gerçekleştirmektedir. Son yıllarda özellikle savunma sanayimizde kaydedilen stratejik gelişmeleri sadece silahlı kuvvetlerimiz için değil, ülkemizin geleceği için de son derece hayati kazanımlar olarak görüyoruz. Bu inançla gerçekleştireceğimiz Yüksek Askeri Şuramızın ülkemize, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyor, ülkelerinin istiklali için canlarını vermiş bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun.''





Org. Özel ile görüşme







Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, YAŞ toplantısının öğleden sonraki bölümüne katılmadı. YAŞ toplantısının öğleden sonraki bölümüne katılmayacak olan Erdoğan'ın Genelkurmay Başkan Vekili Orgeneral Necdet Özel ile Resmi Konut'ta, saat 14.00'de, önceden planlanmış bir görüşme gerçekleştireceği sabah saatlerin açıklanmıştı.



Görüşme saat 14.00'te başladı. Org. Özel'in Başbakanlık'a gelmesinin ardından Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala da toplantıya katıldı. Yaklaşık 1 saat 45 dakika süren görüşme saat 16.00 sıralarında sona erdi.

Genelkurmay Başkanı Org. Işık Koşaner, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, istifa ettikleri için Şura’da yer almıyor.





Balanlı'dan yazılı görüş



Bu yılki yaz şurası, toplantıya katılacak bazı generallerin devam etmekte olan davaları nedeniyle de önem taşıyor. Balyoz’dan tutuklu Harp Akademileri Komutanı Org. Bilgin Balanlı ile Erzincan’daki Ergenekon davasının sanığı EDOK Komutanı Orgeneral Saldıray Berk Şura üyeleri arasında yer alıyor. Ancak tutuklu olan Org. Balanlı’nın, toplantıya yazılı olarak görüşlerini bildirmesi bekleniyor.