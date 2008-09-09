Yüksek arsenik oranı arıtmacılara yaradı

Arsenikli su ne zaman öldürür?

Okullarda arsenikli su tehdidi!

İzmirli arsenikli suya mahkum edilmiş

İzmir'in şebeke suyundaki arsenik değerlerinin yüksek çıkmasının ardından su arıtma cihazlarına talebin arttığı, ev tipi arıtma cihazlarının fiyatı 400 YTL'den başlarken, iş yerleri için kurulan cihazlar 400-600 avro arasında değiştiği bildirildi.Kordon Kimya Genel Müdürü Hasan Şeker, tezgah altı su arıtma cihazlarının arsenik dahil sudaki diğer zararlı kimyasalları ortalama yüzde 95 oranında temizlediğini söyledi. Şeker, şunları kaydetti:"İzmir'in şebeke suyundaki arsenik, temizlenme bakımından o kadar yüksek bir oranda değil zaten, yani kolayca temizlenebilir. Bu cihazlarla arsenik alınıyor. İzmir'de arsenik oranının en fazla 12-13 mikrogram seviyelerinde olduğunu göz önününe alırsak, arıtma cihazlarıyla bu miktarın en fazla en fazla 2 civarına ineceğini söyleyebiliriz."Arıtma cihazlarının fiyatlarının nerede hangi miktarlarda kullanılacağına göre değiştiğini dile getiren Şeker, günde 10 damacana su arıtan cihazların 400 YTL'den başladığını, 800 YTL'ye kadar çıktığını ifade etti."Cihazlarda suyun akış miktarı düştüğünden, kullanıcılar arıtılan suyu 10 damacanalık su deposunda biriktiriyorlar ve o şekilde kullanıyorlar. Hem yemek, çay yapımında hem de içme amaçlı iç rahatlığıyla kullanılıyor" diyen Şeker, küçük işletmeler için günde 1-2 ton su veren cihazların bulunduğunu, bunların fiyatının da 400-600 avro arasında değiştiğini dile getirdi.Hasan Şeker, damacana suya harcadığı paranın yüksek olduğunu düşünenlerin arıtma cihazlarını tercih etmeye başladığını belirterek, şöyle devam etti:"Bunlar, sudaki arsenik gündeme gelmeden önce de kullanılıyordu, ama arsenik insanları etkiledi tabii. İnsanlar içmenin dışında yemeklerde de musluk suyunu kullanmamaya başladığından, dışarıdan damacana almaya kalktığında pahalıya mal olduğunu düşünüyor. Lokantalarda musluk suyunun kullanılması müşterileri olumsuz etkilediğini biliyoruz. Lokantalara özellikle damacana pahalıya geliyor. Arıtma cihazlarını daha çok tercih etmeye başladılar."Şeker, son dönemde arıtma cihazı satışlarının 3 kat arttığını sözlerine ekledi.Baysal Arıtma Mühendislik şirketinin sahibi Osman Baysal ise piyasada 250-300 YTL'ye satılan cihazların da bulunduğunu ancak ama onların kalitesinin, suyu ne kadar temizlediğinin tartışmalı olduğunu söyledi.Bu tip cihazları alırken önceliğin fiyata değil, kimyasalları temizleme özelliğine dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunan Baysal, cihazların üzerlerinde bulunan kalite ve denetim belgelerine dikkat edilmesi gerektiğine işaret etti. Baysal, şöyle konuştu:"Arsenik sonrası lokanta ve iş yerlerinden çok fazla talep gelmeye başladı. İş yerleri arıtma kapasitesi daha yüksek olan cihazları tercih ediyor. Bunlar günde 1 tondan 10 tona kadar çıkan cihazlar. Özellikle endüstriyel büyük sistemlere talep çok arttı. Cihazları günde bir kişi sorarken şimdi 10 kişi, 20kişi sormaya başladı. Gelen kişiler de hep 'sudaki arseniği önleyen cihazınız nedir?' diye soruyor ilk olarak. Cihazlara ilgide patlama oldu diyebiliriz."Arıtma yapılacak suyun "karakterinin" önemli olduğunu kaydeden Baysal, "Her su her cihaza uymuyor. İzmir şebeke suyunun standartlarını biliyoruz. O standartlara göre olan cihazlar belirli. Gerçi son dönemde arseniğin girmesiyle o standartlar da bozulmaya başladı. Öncelikle suyun karakterini inceleyip hangi cihaz uygunsa onu öneriyoruz" dedi.Baysal, okullara arıtma sistemi uygulayıp uygulamadıklarının sorulması üzerine, "Daha önce bazı okullara yaptığımız sistemler var, ama bu dönemde okullardan bir talep gelmedi" yanıtını verdi.