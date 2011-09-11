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Yük treninin geçişi sırasında patlama MUŞ (A.A)

11 Eylül 2011 22:19

-Yük treninin geçişi sırasında patlama MUŞ (A.A) - 11.09.2011 - Muş'ta, Tatvan-Elazığ seferini yapan yük treninin geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 vagonun raydan çıktığı ve demiryolunun zarar gördüğü bildirildi. Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Tatvan'dan hareket ederek Bingöl-Elazığ istikametine giden ticari yük treninin Muş'un Yamaç köyü sınırlarında saat 13.00 sularında, muhtemelen bölücü terör örgütü mensupları tarafından demiryoluna yerleştirilen patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu 57 vagonu bulanan tren katarının 18,19 ve 20. vagonlarının isabet alarak raydan çıktığı bildirildi. Altı vagonun daha raydan çıktığı, ancak devrilmediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Olayda herhangi bir ölü ve yaralı şahsın olmadığı tespit edilmiştir. Meydana gelen olay 13.00 sularında 156 Jandarma imdat telefonuna yapılan ihbarla bildirilmiştir. Muş İl Jandarma Komutanlığınca olay yerine hem karadan hem de havadan intikal edilerek tedbirler alınmıştır. Ayrıca olayla ilgili adli makamlara bilgi verilmiştir. Muş Valiliği koordinesinde, Muş İl Jandarma Komutanlığı ve Devlet Demiryolları ekipleri ile birlikte yoldan çıkan ve devrilen vagonları kurtarma ve demiryolunu kullanıma açma çalışması başlatıldı. Olayın meydana geldiği bölgede İl Jandarma Komutanlığınca gerekli emniyet tedbirleri alınmış ve operasyonlar başlatılmıştır.''

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