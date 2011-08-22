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Yük trenine mayınlı tuzak BİNGÖL (A.A)

22 Ağustos 2011 18:08

-Yük trenine mayınlı tuzak BİNGÖL (A.A) - 22.08.2011 - Bingöl Valiliği, Genç ilçesinde raylara döşenen mayının patlaması sonucu 5 vagonun raydan çıktığı bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün saat 10.35 sıralarında Elazığ-Tatvan seferini yapan 53016 sayılı yük treninin, Genç ilçesine bağlı Suveren köyü bölgesinden geçişi sırasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca raylara döşenen mayının patlatıldığı ve olayda 5 vagonun raydan çıktığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Karataş ve Şeyh Ali tünelleri arasındaki bölgede meydana gelen patlamada can kaybı veya yaralanmanın olmadığı kaydedildi.

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