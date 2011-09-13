-Yük treni ile manevra katarı çarpıştı YOZGAT (A.A) - 13.09.2011 - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yük treni ile manevra katarının çarpışması sonucu demiryolu ulaşıma kapandı. Kayseri yönünden Ankara istikametine seyreden 23403 sefer sayılı yük treni ile Yerköy ilçe merkezindeki hatta seyreden manevra treni Yerköy İstasyonu yakınlarındaki sinyalizasyon bölgesinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yük treninin lokomotifi ile bir vagonu yan yattı. Kazada yük trenin lokomotifinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle yeni yapılan demiryolu rayının yaklaşık 50 metrelik bölümü de zarar gördü. Kaza nedeniyle TCDD Ankara-Kayseri güzergahının ulaşıma kapandığını bildirilirken, demiryolunun tekrar ulaşıma açılması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Bu arada demiryolunun ulaşıma kapanması nedeniyle Ankara'dan yola çıkan bir yolcu treninin Kırıkkale'de, ayrıca bir yük treninin de Kayseri'de bekletildiği öğrenildi.