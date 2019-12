-Yük treni dozer yüklü tıra çarptı SARUHANLI (A.A) - 22.09.2011 - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yük treni dozer yüklü tıra çarptı. Edinilen bilgiye göre, Saruhanlı'nın Dilek beldesindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına müdahale ederken devrilen arazözü kaldırmak bölgeye dozer sevk edildi. Dozeri taşıyan Ünal Ayas'ın kullandığı 35 Y 519 plakalı tır, belde girişindeki demiryolundan geçerken arızalandı. İzmir'den Ankara istikametine giden yük treninin alana yaklaşması üzerine raylardaki bariyer otomatik olarak kapandı. Trenin geldiği gören tır şoförü, demiryolunun üzerindeki aracından inerek, trene doğru koşup makinistten treni yavaşlatmasını istedi. Saatte 60 kilometre hızla gelen ve şoförün uyarısı üzerine hızını 20 kilometreye düşüren tren duramayınca raylardaki dozer yüklü tıra çarptı. Kazada tırın üzerindeki dozer devrilerek yere düştü, tır da 6-7 metre sürüklendi. Kaza nedeniyle yarım saat rötar yapan tren, rayların üzerindeki tırın kaldırılmasının ardından yoluna devam etti. Dilek Belediye Başkanı Eylem Özhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayda can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu ifade etti. Bütün bu olanların yıldırım düşmesi ile başladığını anlatan Özhan, ''İlk başta yıldırım düşüyor. Sonra ormanda yangın çıkıyor. Yangına müdahale eden arazöz devriliyor. Arazözü kaldırmak için bölgeye sevk edilen dozeri taşıyan tıra tren çarpıyor. Ancak, şu an her şey normale döndü'' dedi.