-YÜK MODÜLÜ LEONARDO, İSTASYONA MONTE EDİLDİ WASHINGTON (A.A) - 01.03.2011 - Discovery uzay mekiğinin getirdiği çok amaçlı yük modülü Leonardo, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) monte edildi. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) açıklamasına göre, uzay mekiğinin kargo bölümünden UUİ'nin 17 metrelik robot kolu yardımıyla alınan 12,8 ton ağırlığındaki Leonardo, istasyonun ilk Amerikan modülü Unity'nin altına monte edildi. Operasyon 90 dakika sürdü. İstasyona Kanada'nın katkısı olan robot kol Canadarm2'yi operasyonda Discovery mürettebatından Mike Barratt ve Nicole Stott kullandı. Uzaydaki son seferini yapan Discovery mürettebatından iki astronot da dün, iki uzay yürüyüşünden ilkini yerine getirmişti. 6,5 saat süren uzay yürüyüşünde, kırık amonyak pompası değiştirilmiş, uzatma kablosu ve diğer gerekli onarımlar yapılmıştı. Uzaya çıkan astronotlardan Stephen Bowen, uzay yürüyüşünün asıl sorumlusu olan ve bisiklet kazasında yaralandıktan sonra uçuş ekibinden çıkarılan Timothy Kopra'nın yerine vekalet etmişti. Hala koltuk değeniyle dolaşan Kopra da yerdeki kontrol merkezinden uzay yürüyüşünü idare ve komuta etmişti. Dünyanın en çok seyahat eden uzay gemisi Discovery son seferinden gelecek hafta döndükten sonra başkent Washington'daki Smithsonian uzay müzesine kaldırılacak. UUİ'ye bir insansı robot getiren Discovery'den sonra 134. sefer için 19 Nisanda Endeavour fırlatılacak. Bundan sonra da halen Kongre'de görüşülen 2011 bütçesinde gerekli kaynak ayrılırsa 135. ve sonuncu uçuş için 28 Haziranda Atlantis'in uzaya gönderilmesi öngörülüyor. Öte yandan NASA, iki kez erteledikten sonra, güneşin ve hava akımlarının iklim üzerindeki etkilerini incelemeye yönelik Glory uydusunun cuma günü fırlatılmasını kararlaştırdı.