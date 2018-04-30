T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yük boşaltan kamyonun kupa kısmı havaya kalktı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, boş alana toprak boşaltan kamyonun kupa kısmı havaya kalktı

30 Nisan 2018 20:52

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde, boş alana toprak boşaltan kamyonun kupa kısmı havaya kalktı. Mahsur kalan şoför, kepçe getirilerek kurtarıldı.
Olay, Nusaybin Eskiyol köyü mevkiindeki alarda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen toprak yüklü damperli kamyon, İpekyolu kenarına toprak boşaltırken kasa bölümü yere saplandı, kupa kısmı da havaya kalktı. Şoför kupa bölümünde mahsur kaldı. Getirilen kepçe ile şoför bulunduğu yerden alınarak kurtarıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmet AKKUŞNUSAYBİN Mardin DHA MARDİN NusaybinOlay Nusaybin EskiyolSürücüsününGetirilenFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Katliam ve cinayet hükümlüleri nasıl bırakılıyor; işte 20 soruda Hizbullah'tan...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Sözcü yazarı Öztürk: Eski bakan balayına giden bir çifti çok...

Özel ambulans taksi hizmeti verdi: "Yol boyunca siren hiç susmadı,...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24