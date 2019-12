'Yuh’u sandıkta çekeceksiniz'

Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, 3 partiye miting alanı olarak Çağlayan Alanı'nın tahsis edilmesini protesto eden partililere, "Bu meydanlardan yuh çektirmeyiz. Yuh çekecekseniz sandıkta çekeceksiniz" dedi.



Numan Kurtulmuş, CHP'nin Çağlayan Alanı'ndaki mitinginin ardından, aynı alanda partisince düzenlenen mitingde, bu alanda çok miting yaptıklarını, bugünkü mitingin İstanbul'da 29 Mart yerel seçimlerine yönelik güzel bir işaret fişeğinin atılacağının göstergesi olduğunu, bu fişeğin yalnızca Ankara'dan değil, tüm dünyadan görüleceğini söyledi.



Haftalardır İstanbul'da bir alan tartışması yaşandığına dikkati çeken Kurtulmuş, Anadolu uygarlığında kentlerin merkezlerinin alanlar olduğunu hatırlatırken, şöyle konuştu:



"İstanbul'da 3 partiye verilecek meydan kalmadı. Kazlıçeşme'ye meydan diyorlar, orası sahil parkı. Çağlayan'a meydan diyorlar, burası Çağlayan kavşağı. İstanbul'da meydan bırakmadılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayımız Mehmet Bekaroğlu yönetime gelirse, ilk işi İstanbul'a adam gibi meydan yapmak. İstanbul'u meydanlar şehri yapacağız."



Kazlıçeşme'nin iktidar partisine verilmesi için Çağlayan'da 3 partiye aynı gün miting yaptırıldığını savunan Kurtulmuş, bu sırada alandan "Yuh" sesleri gelmesi üzerine, "Bu meydanlardan yuh çektirmeyiz. Yuh çekecekseniz sandıkta çekeceksiniz" diye konuştu.



Kurtulmuş, "Kazlıçeşme'yi iktidar partisine, Çağlayan'daki meydanı da 3 partiye vermek, tarafgir bir siyasetin uygulanmasının açık bir göstergesidir" dedi.



Bu kentin Sultanahmet ve Taksim gibi güzel alanları bulunduğunu, ancak buralarda siyasal miting yapılmasına izin verilmediğini ifade eden Kurtulmuş, 1977'de yaşanan olay nedeniyle, kirli ve hain bir el yüzünden Taksim'in cezalandırıldığını anlattı.



İstanbul’un her yerindeyiz



Anadolu'nun değişik kentlerinde mitingler yaptıklarını, alanlarda büyük bir coşkunun yaşandığını gördüklerini belirten Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Meydanlarda AKP ve ana muhalefet partisi arasında anlamsız, gerilimli bir polemik var. Kutuplaşma siyaseti üzerinden siyaset yapıyorlar. Biz bu filmi çok gördük. Miting meydanları, Karagöz-Hacivat gibi. Erdoğan birşey diyor, Baykal birşey diyor. İnanın incir çekirdeğini bile doldurmuyor. Bu üslup, soğuk savaş döneminin siyasetidir. Bunlar, 7 yıldır birbirlerinden besleniyor. Millet artık 'Karagöz oyununa son' diyor. Başbakan Erdoğan, 'Böyle muhalefete can kurban' diyor. Baykal da 'Böyle iktidara can kurban' diyor. Ama artık oyun bitti. Her seçim bir oyundur. Ver oyunu, boz oyunu."



İşsizliğin arttığını, vatandaşların sefalet içine düştüğünü, çiftçilerin arazilerini ekemediğini, esnafın siftah yapamadığını savunan Kurtulmuş, bunun nedeninin dışa bağımlı bir ekonomiyi zorunlu kılan IMF politikaları olduğunu öne sürdü.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Mehmet Bekaroğlu



Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Mehmet Bekaroğlu da bu seçimlerin bir yerel seçimden çok Türkiye'nin geleceğini belirleyecek bir seçim olduğunu vurguladı.



Öncelikli olarak bu seçimin, muhalefetin adresini belirleyeceğini dile getiren Bekaroğlu, "Kanaat önderleri, 'Saadet'e oy verirsen CHP başa gelir' gibi sözler söylüyor. Halk, CHP'yi iktidara getirmedi ki bu zamana kadar şimdi getirsin. Bu millet, CHP'ye hiçbir zaman oy vermedi. CHP'nin yapısı ortadadır. CHP gelemiyor. Öyle birşey yok. O zaman gelmiyorsa ne diye bu milleti korkutuyorsunuz? Çünkü, AKP'nin alternatifi Saadet Partisi'dir. Erdoğan'ın da alternatifi Numan Kurtulmuş'tur" diye konuştu.