Yugoslavya'nın dağılmasından bu yana Hırvatistan'ın uluslararası arenalardaki performansı

T24 Spor Merkezi

Yugoslavya'nın dağılmasından sonra ilk kez 1996 Avrupa Şampiyonası'na katılma şansı bulan Hırvatistan, Türkiye'nin de bulunduğu D Grubu'nda mücadele etti.

İlk maçını Türkiye'ye karşı oynayan Hırvatlar, Miroslav Blazevic'in golüyle maçı 1-0 kazandılar. D Grubu'ndaki ikinci mücadelesini 1992 Avrupa Futbol Şampiyonu Danimarka'ya karşı veren Hırvatlar, sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılarak büyük bir sürprize imza attılar. Hırvatistan'ın son şampiyonu 3-0 mağlup etmesi grup maçlarının da en dikkat çeken mücadelesi olmuştu.

Grupta son maçına Portekiz karşısında çıkan Hırvatlar, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrılsalar da gruptan 6 puanla ikinci sırada çıkmayı başardılar.

Çeyrek finalde Almanya ile eşleşen Hırvatistan, turnuvanın da şampiyonu olacak olan Panzerlere karşı mücadeleyi 2-1 kaybederek turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Dünya Kupası'nda ilk yarı final

1996 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki başarısını 1998 Dünya Kupası'nda da sürdüren Hırvatistan, Arjantin, Jamaika ve Japonya'nın olduğu gruptan 6 puanla ikinci sırada çıkmayı başardı.

Son 16 mücadelesinde Hagi'li Romanya'ya karşı sahaya çıkan Hırvatlar, Davor Suker'in penaltıdan attığı tek golle Romanya'yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Almanya ile karşılaşan Hırvatistan dünya spor otoritelerini sarsan bir başarıya imza attı. Robert Jarni, Goran Vlaovic, Davor Suker'in golleriyle Almanya'yı 3-0 mağlup eden Hırvatistan, yarı finalde ev sahibi Fransa'nın rakibi oldu.

Yarı finalde Fransa'nın altın nesli ile karşılaşan Hırvatlar, Davor Suker'in golüyle öne geçmelerine rağmen, Lilian Thuram'ın ayağından gelen iki gole engel olamadı. Maçı 2-1 kaybeden Hırvatistan, tarihinde ilk kez katıldığı dünya kupalarında yarı finalere yükselerek büyük bir başarı elde etti. Hırvatistan, üçüncülük maçını Hollanda'ya karşı verirken, sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrılarak dünya üçüncüsü oldu.

2002 Dünya Kupası ve 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılamayan Hırvatistan, 2006 Dünya Kupası'nda Brezilya, Japonya ve Avustralya'nın bulunduğu gruptan çıkamadı.

Slaven Bilic ile revizyona giren Hırvatistan, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Almanya, Polonya ve Avusturya'nın bulunduğu gruptan nağmağlup olarak lider çıktı.

Çeyrek finaldeki Hırvatistan-Türkiye mücadelesi, futbol tutkunlarının hafızalarından uzun süre silinmeyecek bir karlılaşma oldu. Normal süresi 0-0 biten karşılaşmada Hırvatlar, 119. dakikada Ivan Klasnic ile 1-0 öne geçti. Türkiye'nin Semih Şentürk ile 1 dakika sonra bulduğu fantastik golle uzatmalara giden maçta, Türkiye penaltılarla turu geçen taraf oldu.

2010 Dünya Kupası'na katılamayan Hırvatistan, 2014 Dünya Kupası'nda da gruplardan çıkmayı başaramadı.

2018 Dünya Kupası'nda Arjantin, İzlanda ve Nijerya'nın olduğu gruptan 3'te 3 yaparak lider çıkan Hırvatlar, çeyrek finalde Danimarka'yı da penaltılarla geçmeyi başardılar.

Rusya'yı da penaltılarla eleyen Hırvatlar, yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldular ve İngilizler'i de saf dışı bıraktılar. Hırvatistan, İngiltere'yi, 90 dakikası 1-1 biten karşılaşmanın uzatmalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.