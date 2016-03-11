'Yüce Sezar' İstanbul Film Festivali'nde

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Akbank sponsorluğunda düzenlenen 35. İstanbul Film Festivali'ne sayılı günler kaldı. 7-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalin galasında gösterilecek filmler de en çok merak edilenler arasında.

Akbank Galaları'nda gösterimi yapılacak 10 film Türkiye'de ilk kez beyazperde de seyirci karşısına çıkacak. Akbank Galaları’nda bu yıl, Berlin Film Festivali’ni de açan Coen Kardeşler’in ‘Yüce Sezar!’ından, ülkesinde tüm gişe rekorlarını kıran Arjantinli yönetmen ve aynı zamanda Uluslararası Altın Lale Yarışması Jüri Başkanı Pablo Trapero’nun ‘Çete’si, Fransız sinemasının ustalarından Claude Lelouch’un ‘Bir Kadın Bir Erkek’ine kadar birbirinden dikkat çekici yapım yer alıyor. Akbank Galaları’nın önce çıkan filmlerinden Jeff Nichols’ın ‘Midnight Special’ı ise festivalin aynı zamanda açılışını da yapacak.