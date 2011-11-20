-Yüce Divan, ilk kez bir yargıcın davasına bakacak ANKARA (A.A) - 20.11.2011 - Yargıdaki rüşvet iddialarına ilişkin soruşturmada adı geçen ve Yüce Divan'da yargılanmasına karar verilen eski Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanı Hasan Erdoğan'ın yargılanmasına yarın başlanacak. Yargıtay Başkanlar Kurulunun, yüksek yargıda rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturmada adı geçen eski Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanı Hasan Erdoğan'ı Yüce Divan'a göndermesiyle Yüce Divan, tarihinde ilk kez bir yüksek yargıcın davasına bakacak. Anayasa Mahkemesi heyetinin Yüce Divan olarak görev yapacağı ve ceza davası prosedürü izlenen davanın ilk duruşması yarın görülecek. Davada, savcılık görevini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya başsavcıvekili yapacak. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi ile CNR Fuarcılık arasındaki bir davada rüşvet verildiği iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturmada adı geçen eski Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanı Hasan Erdoğan hakkındaki soruşturma, suç tarihinde görevi başında bulunması nedeniyle Yargıtayca yürütülmüş, Yargıtay Başkanlar Kurulu, Erdoğan'ın Yüce Divan'da yargılanmasına karar vermişti.